Ученые из Республики Коми создали биологически активную добавку на основе экстракта пихты

Ученые из Республики Коми создали новую биологически активную добавку (БАД) на основе экстракта пихты, которая может стать перспективным природным адаптогеном. Разработка получила официальное свидетельство государственной регистрации, подтверждающее ее качество и безопасность.

Александр Кучин, директор Института Химии Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН, отметил, что новая добавка является природным адаптогеном, помогающим организму противостоять негативным факторам окружающей среды. До этого, основными источниками адаптогенов были женьшень, элеутерококк и радиола розовая, но теперь к ним присоединился экстракт пихты.

Исследования полезных свойств хвойных растений ведутся в Республике Коми более 20 лет. За это время ученые разработали особый метод водной экстракции, позволяющий получить максимальное количество биологически активных веществ из растительного сырья, при этом обеспечивая экологическую безопасность процесса.

В ходе многолетних исследований было установлено, что экстракты пихты обладают выраженным стимулирующим действием на организм. Кроме того, исследования еловой хвои выявили её фунгицидные и репеллентные свойства, что открывает перспективы для применения в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве.

Средства на основе экстрактов хвои могут восполнить недостаток ряда элементов в организме, а также стимулировать рост растений. Однако, для того чтобы разработка дошла до потребителей, необходимы производители, готовые наладить массовое производство.

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