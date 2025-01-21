ПРОМОМЕД выходит на фармацевтический рынок Ирака после успешного аудита

ПАО «ПРОМОМЕД» объявил об успешной регистрации своей производственной площадки АО «Биохимик» по международным стандартам GMP и о планах по выходу на фармацевтический рынок Ирака.

В сообщении компании отмечается, что в октябре 2024 года АО «Биохимик», производственная площадка Группы «ПРОМОМЕД», прошла международный аудит Министерства здравоохранения Республики Ирак. Зарубежные инспекторы высоко оценили современные производственные линии и работу лабораторий контроля качества на предприятии в Саранске. Полученный сертификат от Министерства здравоохранения Ирака охватывает широкий спектр стерильных и нестерильных лекарственных форм.

Сертификация открывает двери на Ближний Восток

Результаты проверки подтвердили соответствие фармацевтической системы качества компании требованиям GMP и открыли компании вход на рынок Ближнего Востока. К регистрации и дальнейшему обращению в Ираке планируется широкий перечень препаратов Группы «ПРОМОМЕД», применяемых в неврологии, онкологии, а также антибактериальных и противовоспалительных препаратов. План включает около 300 позиций препаратов в различных формах, наименованиях и дозировках.

Иракский рынок: перспективы роста

Иракский фармацевтический рынок демонстрирует значительный потенциал роста. По данным Statista, рынок будет расти в среднем на 5% в год в период с 2025 по 2029 год, при этом основной вклад внесет рост сегмента противоопухолевых препаратов. Ключевыми факторами роста рынка являются быстро увеличивающаяся численность населения, растущая потребность в качественных медицинских препаратах и высокая доля импорта, составляющая около 90%.

Комментарии руководства

Директор по экспортным продажам в дальнем зарубежье ПАО «ПРОМОМЕД» Сергей Койда отметил, что визит иракской делегации подтвердил признание качества продукции компании зарубежными экспертами и открыл потенциал для сотрудничества. Он также выразил благодарность коллективу завода «Биохимик» за высокий уровень организации аудита.

Директор по экспортным продажам ПАО «ПРОМОМЕД» Желько Маркович подчеркнул, что развитие экспортных поставок является одним из важных элементов стратегии компании. Экспортные продажи показали опережающий рост в 2023–2024 годах, увеличив долю в общих продажах Группы. Компания планирует нарастить долю экспортной выручки до 15% к 2032 году. Маркович также отметил, что экспортные планы компании вписываются в национальную стратегию развития фармацевтической промышленности России.

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