Семь фармацевтических компаний попали в рейтинг самых дорогих брендов мира

Brand Finance включила семь производителей лекарств в свой ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира, где лидирующую позицию среди представителей фармотрасли заняла компания Johnson & Johnson. Наиболее заметную динамику показала Eli Lilly, поднявшись на 106 позиций, в то время как MSD, наоборот, опустилась на 79 строчек.

Семь ведущих фармацевтических компаний вошли в рейтинг 500 самых дорогих брендов мира 2025 года, опубликованный международной консалтинговой компанией Brand Finance.

Johnson & Johnson (J&J) заняла самую высокую позицию в списке среди производителей лекарств, поднявшись со 156-го места в 2024 году на 143-е в 2025 году. Компания сохраняет лидерство среди фармацевтических брендов седьмой год подряд. В прошлом году стоимость ее торговой марки оценили в 13,4 млрд долл., следует из предыдущего отчета Brand Finance.

Eli Lilly продемонстрировала самый стремительный рост, резко перескочив с 393-й на 287-ю позицию. По итогам 2024 года бренд фармгиганта стал дороже на 53%, достигнув отметки в 5,9 млрд долл.

Немецкий концерн Bayer также улучшил свое положение в рейтинге, переместившись с 428-го на 388-е место. В то же время датская Novo Nordisk поднялась с 470-й на 448-ю строчку. В прошлом году ее бренд прибавил 64% в стоимости, которая составила 5,1 млрд долл.

Другие фармкомпании ухудшили свое положение в списке. К примеру, Pfizer опустилась с 371-го на 386-е место. Abbott практически сохранила свои позиции, переместившись всего на одну строчку ниже — с 423-й на 424-ю. Наиболее существенное падение отмечается у компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде), которая скатилась с 372-го на 451-е место.

Brand Finance оценивает стоимость брендов с помощью метода Royalty Relief. Он базируется на подсчете потенциальных доходов, которые можно получить от использования торговой марки.