Первая пациентка получила российский препарат для CAR-T-клеточной терапии

Первая пациентка получила терапию российским генотерапевтическим препаратом «Утжефра», предназначенным для лечения онкогематологических заболеваний. Результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию.

Первая пациентка 59 лет получила две дозы отечественного препарата «Утжефра» для CAR-T-клеточной терапии. Серьезных осложнений после введения не отмечено, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава. Согласно протоколу исследования, за женщиной наблюдали в течение недели в условиях реанимации, после чего перевели в гематологическое отделение. Дальнейшее наблюдение проходило в условиях дневного стационара. По словам врачей, результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию.

«Утжефра» представляет собой CAR-T лимфоциты второго поколения, специфичные к CD19 антигену В-клеток. Исследование «Утжефры» I—II фазы началось в ноябре 2024 года на базе НМИЦ гематологии Минздрава. Планируется оценка безопасности, переносимости и эффективности препарата у взрослых пациентов с рецидивами и рефрактерными формами В-клеточных лимфопролиферативных заболеваний. В исследовании примут участие 60 человек.

В течение года после получения препарата все пациенты будут сдавать анализы крови и проходить обследования для контроля ремиссии. Для оценки возможных отсроченных осложнений участники останутся под наблюдением в течение 15 лет.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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