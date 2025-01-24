Назначен министр здравоохранения Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо представил нового министра здравоохранения региона. Им стала Елена Борчанинова, ранее занимавшая пост первого заместителя главы ведомства. Руководивший Минздравом с марта 2023 года Артыш Сат покинул пост в середине января – причины его отставки не называются.
Владимир Сальдо выразил уверенность, что Минздрав оказался «в надежных руках», он рассчитывает увидеть позитивные результаты в скором времени. Среди ключевых задач, которые глава региона озвучил на совещании с новым руководителем ведомства, – улучшение качества и доступности медпомощи, а также материальной базы медицинских учреждений. В связи с необходимостью в препаратах крови из-за минно-взрывных ранений среди мирного населения он потребовал уделить особое внимание работе службы крови.
Информации о новом министре здравоохранения Херсонской области немного. Известно, что карьеру Елена Борчанинова начала в Республике Коми, где до 2022 года занимала должность директора Центра обеспечения деятельности Минздрава. После этого она переехала в Запорожскую область и работала в Департаменте здравоохранения военно-гражданской администрации. В декабре 2022 года ее назначили первым замминистра здравоохранения Херсонской области.
Зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко отмечал, что Борчанинова обладает «волей, настойчивостью, толерантностью, необходимой в этой работе». За время работы в Минздраве она проявила себя «надежным и ответственным, профессиональным сотрудником».
Артыш Сат, руководивший министерством с марта 2023 года, во время объявления об увольнении отметил, что была «проделана огромная работа». По его словам, до 2030 года запланированы «все мероприятия, которые будут развивать систему здравоохранения Херсонской области».
Источник: Telegram-канал Владимира Сальдо
Фото: Владимир Сальдо/Telegram