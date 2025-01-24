Назначен министр здравоохранения Херсонской области

Владимир Сальдо выразил уверенность, что Минздрав оказался «в надежных руках», он рассчитывает увидеть позитивные результаты в скором времени. Среди ключевых задач, которые глава региона озвучил на совещании с новым руководителем ведомства, – улучшение качества и доступности медпомощи, а также материальной базы медицинских учреждений. В связи с необходимостью в препаратах крови из-за минно-взрывных ранений среди мирного населения он потребовал уделить особое внимание работе службы крови.

Информации о новом министре здравоохранения Херсонской области немного. Известно, что карьеру Елена Борчанинова начала в Республике Коми, где до 2022 года занимала должность директора Центра обеспечения деятельности Минздрава. После этого она переехала в Запорожскую область и работала в Департаменте здравоохранения военно-гражданской администрации. В декабре 2022 года ее назначили первым замминистра здравоохранения Херсонской области.

Зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко отмечал, что Борчанинова обладает «волей, настойчивостью, толерантностью, необходимой в этой работе». За время работы в Минздраве она проявила себя «надежным и ответственным, профессиональным сотрудником».

Артыш Сат, руководивший министерством с марта 2023 года, во время объявления об увольнении отметил, что была «проделана огромная работа». По его словам, до 2030 года запланированы «все мероприятия, которые будут развивать систему здравоохранения Херсонской области».