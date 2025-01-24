707 рублей за визит: как изменились траты россиян в аптеках

Анализ российского аптечного рынка в 2024 году показал значительный рост покупательской активности. По данным аналитического исследования RNC Pharma, средняя стоимость разовой покупки в аптеках достигла 707 рублей, что на 12,4% превышает показатели предыдущего года.

Основной объем покупок – более 80% – приходится на медикаменты, где средний чек составил 567 рублей с годовым приростом 11,8%. При этом нелекарственная продукция, хотя и занимает меньшую долю в общей структуре продаж, продемонстрировала более динамичный рост: 15%, достигнув среднего показателя в 139 рублей.

Особенно примечательна динамика во второй половине года, подчеркивают эксперты. После летнего спада до 673 рублей в июне началось восхождение, и по итогам декабря размер чека по всему аптечному ассортименту достиг «абсолютно рекордной для российского розничного рынка величины в 772 рубля, из которых 617 рублей приходилось на лекарства».

При этом продажи парафармацевтики достигли пика в ноябре (159 рублей), с дополнительным всплеском в июне (152 рубля), что отражает стремление аптек компенсировать сезонное падение продаж лекарств.

Региональный анализ выявил повсеместный рост среднего чека, превысивший 10% практически во всех субъектах РФ. Лидерами по величине среднего чека по всему аптечному ассортименту стали Москва (1107 рублей) и Чукотский автономный округ (1083 рубля). Максимальная величина разового чека на ЛП также у столицы – 823 рубля за покупку.

Самые высокие траты на парафармацевтику зафиксированы в Чеченской Республике – 292 рубля. Наиболее динамичный рост общего среднего чека продемонстрировали Республика Тыва и Республика Алтай, где показатели увеличились на 18 и 16% соответственно.

gxpnews