В Москве поймали подозреваемых в продаже незарегистрированных лекарств

В Москве сотрудников фармкомпании подозревают в продаже контрафактных лекарств. Задержаны пять человек. По предварительным данным, они закупили за границей не зарегистрированные в России лекарства на 10 млн руб. и успели продать на 100 тыс. руб.

В Москве задержаны пять человек, которых подозревают в продаже контрафактных лекарств через аптеки. Фигурантами дела стали пять человек, в том числе сотрудники одной из московских фармацевтических компаний. Как сообщили в пресс-службе СКР, они вступили в сговор в ноябре 2023 года. По версии следствия, подозреваемые купили за границей контрафактные и незарегистрированные препараты для продажи. Таким образом им удалось сбыть лекарства на сумму более 100 тыс. руб.

Следователи провели обыски по местам жительства фигурантов и в аптеках, откуда изъяли незаконные препараты. По предварительной информации, стоимость контрафактных лекарств составила свыше 10 млн руб.