Комиссия Минздрава рассмотрит десять кандидатов на включение в ЖНВЛП и ВЗН

Минздрав опубликовал поступившие заявки на включение препаратов в лекарственные перечни. Девять лекарств претендуют на включение в Перечень ЖНВЛП, один – в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Заявки будут рассмотрены во II квартале.

Минздрав на официальном сайте обнародовал список препаратов, которые будут рассмотрены Комиссией по формированию лекарственных перечней во II квартале 2025 года. Половина лекарств уже были представлены в прошлом году. Тогда члены комиссии не поддержали их включение.

Противоопухолевый препарат асциминиб для лечения миелоидного лейкоза рассматривался в августе 2024 года, Novartis предложила для России одну из самых низких цен в мире. Но комиссия проголосовала против. Отдельные участники заседания беспокоились, что включение препарата в Перечень ЖНВЛП увеличит нагрузку на бюджеты регионов.

Аналогичные риски члены комиссии увидели и во включении лорлатиниба компании Pfizer. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией.

Похожие причины отказа были при рассмотрении трастузумаба дерукстекана (рак молочной железы) и пэгцетакоплана (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).

В октябре 2024 года общественная организация «Движение против рака» обратилась в правительство, Минздрав и Счетную палату с просьбой провести внеочередное заседание Комиссии Минздрава по формированию Перечня ЖНВЛП и пересмотреть решения, принятые в августе того же года. По мнению пациентов, при включении в лекарственные перечни приоритет должен быть отдан в пользу клинической эффективности, а не экономической.

Из-за увеличения нагрузки на бюджет программы ВЗН не был включен препарат сипонимод (рассеянный склероз).

Впервые комиссия рассмотрит капивасертиб (рак молочной железы), тремелимумаб (рак печени), теклистамаб (множественная миелома) и даникопан (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).

Перечень предложений, прошедших документальную экспертизу, для рассмотрения во II квартале 2025 г.

№ п/п МНН Лекарственная форма Результаты экспертизы Представленные предложения о включении/ исключении ЖНВЛП 14 ВЗН Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы Противоопухолевые препараты 1 Асциминиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой одобрено 16.01.2025 вкл. в ЖНВЛП 2 Капивасертиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой одобрено 13.01.2025 вкл. в ЖНВЛП 3 Трастузумаб дерукстекан лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий одобрено 13.01.2025 вкл. в ЖНВЛП 4 Тремелимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий одобрено 13.01.2025 вкл. в ЖНВЛП 5 Теклистамаб раствор для подкожного введения одобрено 16.01.2025 вкл. в ЖНВЛП 6 Лорлатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой одобрено 25.12.2024 вкл. в ЖНВЛП Иммунодепрессанты 7 Сипонимод таблетки, покрытые пленочной оболочкой одобрено 16.01.2025 вкл. в 14 ВЗН 8 Пэгцетакоплан раствор для подкожного введения одобрено 28.12.2024 вкл. в ЖНВЛП 9 Даникопан таблетки, покрытые пленочной оболочкой одобрено 13.01.2025 вкл. в ЖНВЛП Органы чувств Препараты, применяемые в офтальмологии 10 Фарицимаб Раствор для внутриглазного введения возврат 16.01.2025 вкл. в ЖНВЛП 11 Фарицимаб Раствор для внутриглазного введения одобрено 17.01.2025 вкл. в ЖНВЛП

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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