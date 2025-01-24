J&J увеличила выручку на 4,3% в 2024 году и ожидает дальнейшего роста

J&J увеличила годовую выручку до 88,8 млрд долл. в 2024 году, при этом наибольший доход принесло онкологическое направление, объем продаж которого составил 20,8 млрд долл. Компания планирует компенсировать ожидаемое падение выручки от препарата «Стелара» на фоне появления биоаналогов за счет нового лекарства «Тремфея».

Основные показатели

Финансовые показатели Johnson & Johnson (J&J) за 2024 год показали стабильный рост, следует из отчета компании. Общие продажи за IV квартал достигли 22,52 млрд долл., что на 5,3% больше аналогичного периода 2023 года, а годовой доход вырос на 4,3%, до 88,8 млрд долл.

Прошлогодняя чистая прибыль производителя составила 14,1 млрд долл., также показав рост на 5,6% относительно 2023 года. При этом подразделение инновационной медицины, занимающееся разработкой и производством лекарств, принесло фармгиганту 60 млрд долл. – на 7,5% больше, чем годом ранее.

Онкология остается самым доходным направлением J&J, продажи которого в 2024 году подскочили на 18%, до 20,8 млрд долл. Основными драйверами роста стали препараты:

«Дарзалекс» (даратумумаб, для лечения множественной миеломы), от реализации которого компания заработала 11,7 млрд долл. (+20% по сравнению с 2023 годом);

«Эрлеада» (апалутамид, для лечения рака предстательной железы) – 3 млрд долл. (+26%);

Carvykti (ciltacabtagene autoleucel, для лечения рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломы) – 963 млн долл. (+93%).

За противоопухолевыми средствами по величине выручки следуют лекарства от иммунологических (17,8 млрд долл.) и неврологических заболеваний (7,1 млрд долл.), легочной гипертензии (4,3 млрд долл.), различных инфекций, а также болезней сердечно-сосудистой системы (3,4 млрд долл.).

О «Стеларе» и ее биоаналогах

У «Стелары» (устекинумаб) – одного из ключевых продуктов в портфеле J&J – наблюдается ожидаемое падение продаж после появления его биоаналогов на европейском рынке летом 2024 года. Первым из них стал Uzpruvo от компаний Alvotech и Stada, за ним последовали разработки от Sandoz и Celltrion. На рынке США копию препарата под торговым наименованием Wezlana представила фармкомпания Amgen.

«Стелара» применяется для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, в том числе псориаза, псориатического артрита и болезни Крона. В последнем квартале его продажи снизились на 15%, до 2,3 млрд долл., а за весь прошлый год год – на 5%, до 10,4 млрд долл.

Реализованные сделки компании

За ушедший год J&J заключила более 40 сделок, наиболее значимой из которых стала покупка производителя медицинского оборудования Shockwave Medical за 13,1 млрд долл., благодаря чему фармгигант получил технологии интраваскулярной литотрипсии, основанные на использовании ударных волн, разрушающих кальциевые отложения в стенках сосудов, для лечения коронарных нарушений и заболеваний периферических артерий. Компания отметила, что будет в дальнейшем расширять портфель за счет приобретения небольших активов.

Планы на будущее

В планах на 2025 год у J&J — увеличить продажи на 3%, до 91,3 млрд долл., несмотря на появление биоаналогов «Стелары» и других препятствий, сообщил генеральный директор компании Хоакин Дуато. Фармгигант рассчитывает компенсировать потери за счет нового препарата «Тремфея» (гуселькумаб), который постепенно получает одобрение по тем же показаниям, что и «Стелара».

Фото: jnj.com



Владимир Заболотских

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