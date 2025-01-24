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Минздрав отменил регистрацию вакцины против гриппа «ВаксигрипТетра»

С начала года из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) на 14 лекарственных препаратов и три фармацевтические субстанции. Среди них – четырехвалентная инактивированная вакцина для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра», противоопухолевый препарат «Торизел» (МНН темсиролимус) и пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа), не имеющие зарегистрированных аналогов. Также из реестра исключена «Виагра» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта.

В январе Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ на четырехвалентную инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра» от компании Sanifi. Вакцина была впервые зарегистрирована в 2021 году и входила в Перечень ЖНВЛП. На рынке остались другие четырехвалентные инактивированные расщепленные вакцины для профилактики гриппа – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.

Отменена регистрация противоопухолевого препарата «Торизел» (МНН темсиролимус) от Pfizer. Он относится к ингибиторам протеинтирозинкиназы и используется для лечения распространенного почечно-клеточного рака и рецидивирующей или рефрактерной лимфомы из клеток мантийной зоны. Зарегистрированных аналогов с таким МНН в ГРЛС нет.

Также из ГРЛС исключен препарат «Пегасис» (МНН пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) производства Hoffmann-La Roche, который используется для лечения хронического гепатита С и В. «Пегасис» впервые зарегистрировали в России в 2007 году, с 2010 года входит в Перечень ЖНВЛП. На рынке не осталось зарегистрированных препаратов с таким МНН.

Отменена регистрация «Виагры» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта, производства Viatris. Однако в ГРЛС осталось около 40 зарегистрированных препаратов с МНН силденафил, в том числе и в такой лекарственной форме.

Кроме того, немецкая компания B. Braun отменила регистрацию сразу четырех препаратов для парентерального питания, включая «Липофундин МСТ/ЛСТ 10%», «Нутрифлекс 48/150», «Нутрифлекс 40/80» и «Нутрифлекс 70/240». У всех в ГРЛС остались аналоги.

Торговое наименование и МНН Компания — держатель РУ Форма выпуска Наличие аналогов Регистрационный номер
Моксонидин (моксонидин) Фармак, а.с. Субстанция-порошок да ЛСР-008011/10 от 12.08.2010г.
Яквинус (тофацитиниб) Пфайзер Инк. Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг да ЛП-007162 от 07.07.2021г.
Торизел (темсиролимус) Пфайзер Инк. Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг нет ЛСР-001305/10 от 24.02.2010г.
Биапенем (биапенем) Джодас Экспоим Порошок для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 600 мг да ЛП-№(003748)-(РГ-RU) от 21.11.2023г.
Пегасис (пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. Раствор для подкожного введения, 135 мкг/0,5 мл, 180 мкг/0,5 мл нет П N013704/01 от 25.12.2007г.
Алендроната натрия тригидрат (алендроновая кислота) ОАО «Гедеон Рихтер» Субстанция-порошок да ФС-001379 от 25.04.2016г.
Натеглинид (натеглинид) ОАО «Гедеон Рихтер» Субстанция-порошок да ЛСР-004201/08 от 30.05.2008г.
Виагра (силденафил) Виатрис Спешиалити ЭлЭлСи Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг да ЛП-004474 от 28.09.2017г.
Липофундин МСТ/ЛСТ 10% (жировые эмульсии для парентерального питания) Б. Браун Мельзунген АГ Эмульсия для инфузий, 10% да П N012675/01 от 30.12.2011г.
Нутрифлекс 48/150 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы]) Б. Браун Мельзунген АГ Раствор для инфузий да ЛС-000169 от 26.02.2010г.
Нутрифлекс 40/80 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы]) Б. Браун Мельзунген АГ Раствор для инфузий да ЛС-000219 от 26.02.2010г.
Нутрифлекс 70/240 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы]) Б. Браун Мельзунген АГ Раствор для инфузий да ЛС-000329 от 26.02.2010г.
Оланзапин (оланзапин) ЗАО «Фирма Евросервис» Таблетки, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг да ЛП-002687 от 29.10.2014г.
Прамипексол (прамипексол) ЗАО «Фирма Евросервис» Таблетки, 0,25 мг, 0,5 мг, 1 мг, 1,5 мг да ЛП-002444 от 29.04.2014г.
Эвкалипт-М ООО «Валеант» Пастилки да П N012101/02 от 05.03.2009г.
Эликсин ЗАО «Фирма Евросервис» Раствор для наружного применения спиртовой да Р N003803/01 от 19.02.2010г.
ВаксигрипТетра® (сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная инактивированная) Санофи Пастер С.А. Суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза да ЛП-№(000369)-(РГ-RU) от 27.09.2021г.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
pharmvestnik

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24 января, 2025 | Просмотров: 38