|
|
Минздрав отменил регистрацию вакцины против гриппа «ВаксигрипТетра»
С начала года из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) на 14 лекарственных препаратов и три фармацевтические субстанции. Среди них – четырехвалентная инактивированная вакцина для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра», противоопухолевый препарат «Торизел» (МНН темсиролимус) и пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа), не имеющие зарегистрированных аналогов. Также из реестра исключена «Виагра» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта.
В январе Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ на четырехвалентную инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра» от компании Sanifi. Вакцина была впервые зарегистрирована в 2021 году и входила в Перечень ЖНВЛП. На рынке остались другие четырехвалентные инактивированные расщепленные вакцины для профилактики гриппа – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.
Отменена регистрация противоопухолевого препарата «Торизел» (МНН темсиролимус) от Pfizer. Он относится к ингибиторам протеинтирозинкиназы и используется для лечения распространенного почечно-клеточного рака и рецидивирующей или рефрактерной лимфомы из клеток мантийной зоны. Зарегистрированных аналогов с таким МНН в ГРЛС нет.
Также из ГРЛС исключен препарат «Пегасис» (МНН пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) производства Hoffmann-La Roche, который используется для лечения хронического гепатита С и В. «Пегасис» впервые зарегистрировали в России в 2007 году, с 2010 года входит в Перечень ЖНВЛП. На рынке не осталось зарегистрированных препаратов с таким МНН.
Отменена регистрация «Виагры» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта, производства Viatris. Однако в ГРЛС осталось около 40 зарегистрированных препаратов с МНН силденафил, в том числе и в такой лекарственной форме.
Кроме того, немецкая компания B. Braun отменила регистрацию сразу четырех препаратов для парентерального питания, включая «Липофундин МСТ/ЛСТ 10%», «Нутрифлекс 48/150», «Нутрифлекс 40/80» и «Нутрифлекс 70/240». У всех в ГРЛС остались аналоги.
|Торговое наименование и МНН
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Моксонидин (моксонидин)
|Фармак, а.с.
|Субстанция-порошок
|да
|ЛСР-008011/10 от 12.08.2010г.
|Яквинус (тофацитиниб)
|Пфайзер Инк.
|Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг
|да
|ЛП-007162 от 07.07.2021г.
|Торизел (темсиролимус)
|Пфайзер Инк.
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг
|нет
|ЛСР-001305/10 от 24.02.2010г.
|Биапенем (биапенем)
|Джодас Экспоим
|Порошок для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 600 мг
|да
|ЛП-№(003748)-(РГ-RU) от 21.11.2023г.
|Пегасис (пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа))
|Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.
|Раствор для подкожного введения, 135 мкг/0,5 мл, 180 мкг/0,5 мл
|нет
|П N013704/01 от 25.12.2007г.
|Алендроната натрия тригидрат (алендроновая кислота)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Субстанция-порошок
|да
|ФС-001379 от 25.04.2016г.
|Натеглинид (натеглинид)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Субстанция-порошок
|да
|ЛСР-004201/08 от 30.05.2008г.
|Виагра (силденафил)
|Виатрис Спешиалити ЭлЭлСи
|Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг
|да
|ЛП-004474 от 28.09.2017г.
|Липофундин МСТ/ЛСТ 10% (жировые эмульсии для парентерального питания)
|Б. Браун Мельзунген АГ
|Эмульсия для инфузий, 10%
|да
|П N012675/01 от 30.12.2011г.
|Нутрифлекс 48/150 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])
|Б. Браун Мельзунген АГ
|Раствор для инфузий
|да
|ЛС-000169 от 26.02.2010г.
|Нутрифлекс 40/80 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])
|Б. Браун Мельзунген АГ
|Раствор для инфузий
|да
|ЛС-000219 от 26.02.2010г.
|Нутрифлекс 70/240 (аминокислоты для парентерального питания+прочие препараты [декстроза+минералы])
|Б. Браун Мельзунген АГ
|Раствор для инфузий
|да
|ЛС-000329 от 26.02.2010г.
|Оланзапин (оланзапин)
|ЗАО «Фирма Евросервис»
|Таблетки, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг
|да
|ЛП-002687 от 29.10.2014г.
|Прамипексол (прамипексол)
|ЗАО «Фирма Евросервис»
|Таблетки, 0,25 мг, 0,5 мг, 1 мг, 1,5 мг
|да
|ЛП-002444 от 29.04.2014г.
|Эвкалипт-М
|ООО «Валеант»
|Пастилки
|да
|П N012101/02 от 05.03.2009г.
|Эликсин
|ЗАО «Фирма Евросервис»
|Раствор для наружного применения спиртовой
|да
|Р N003803/01 от 19.02.2010г.
|ВаксигрипТетра® (сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная инактивированная)
|Санофи Пастер С.А.
|Суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза
|да
|ЛП-№(000369)-(РГ-RU) от 27.09.2021г.
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik
|