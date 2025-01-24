Минздрав отменил регистрацию вакцины против гриппа «ВаксигрипТетра»

С начала года из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) на 14 лекарственных препаратов и три фармацевтические субстанции. Среди них – четырехвалентная инактивированная вакцина для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра», противоопухолевый препарат «Торизел» (МНН темсиролимус) и пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа), не имеющие зарегистрированных аналогов. Также из реестра исключена «Виагра» в форме таблеток, диспергируемых в полости рта.

В январе Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ на четырехвалентную инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «ВаксигрипТетра» от компании Sanifi. Вакцина была впервые зарегистрирована в 2021 году и входила в Перечень ЖНВЛП. На рынке остались другие четырехвалентные инактивированные расщепленные вакцины для профилактики гриппа – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.

Надежда Синицына

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