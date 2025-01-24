Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за воспрепятствование проверкам

Согласно проекту закона, действие или бездействие юрлица, повлекшее невозможность проведения или завершения проверки, будет наказываться денежным взысканием на сумму от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Сейчас сумма штрафа за такое нарушение составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение, говорится в законопроекте, повлечет за собой штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. На данный момент такой штраф зафиксирован на уровне от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Законопроект внесен в Госдуму в октябре 2024 года. В числе его авторов – первый зампредседателя Совфеда Андрей Яцкин, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина. Обосновывая целесообразность инициативы, разработчики отмечали, что в настоящее время в ряде случаев контролируемым лицам может быть выгоднее воспрепятствовать проведению проверок с целью скрыть нарушения, так как административный штраф за это действие будет ниже, чем возможные санкции за выявленные несоответствия в работе.

В официальном отзыве Правительства РФ на законопроект подчеркивается необходимость «дополнительного обоснования предлагаемых законопроектом размеров административных штрафов». Поправки к законопроекту Комитету Госдумы по государственному строительству и законодательству необходимо представить до 20 февраля 2025 года, затем инициатива будет внесена к рассмотрению во втором чтении.

В марте 2023 года Правительство РФ продлило до 2030 года мораторий на проведение массовых плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций, деятельность которых не относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда. В эту группу попадает большинство медучреждений. Кроме того, от плановых проверок освобождены многие предприятия фарминдустрии, поскольку в сфере обращения лексредств и медизделий применимы риски от низкого до значительного.

Помимо этого, в конце 2024 года правительство изменило постановление № 336 от 10 марта 2022 года «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которое установило мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и ИП. Теперь в нем зафиксировано, что в планы проведения контрольных мероприятий до 2030 года не включаются, в частности, инспекции в отношении государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, отдыха и оздоровления детей, даже если такие объекты относятся к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска.