Дело экс-гендиректора дистрибьютора МК «Юникс» о мошенничестве передано в суд

Как полагает следствие, фигурант, с начала 2017-го по февраль 2018 года бывший генеральным директором компании «Юникс», похитил у неназванного банка более 594,6 млн рублей, «действуя из корыстных побуждений».

«Обвиняемый, заключавший с 2003 года неоднократно в различных банках кредитные договоры с целью финансирования исполняемых организацией государственных контрактов на строительство медицинских учреждений в различных регионах Российской Федерации, договоров поставок медицинского оборудования и иных сделок, осознанно умолчал о существенном ухудшении финансового состояния организации, создавая видимость добросовестной коммерческой деятельности», – заявили в надзорном ведомстве.

По утверждению прокуратуры, для принятия банком положительного решения фигурант дал указание подчиненным, не осведомленным о его намерениях, предоставить ложные сведения о финансовом состоянии компании, наличии достаточных источников погашения кредита и сведения о поручительстве бенефициара бизнеса. В результате банк открыл невозобновляемую кредитную линию и заключил с фигурантом договор на общую сумму свыше 594,6 млн рублей. Обязательства, как полагают следователи, обвиняемый изначально не собирался исполнять.

В конце 2018 года Сбербанк начал судиться с МК «Юникс» с целью взыскать с компании 283,8 млн рублей. К судебному разбирательству подключились и другие организации, выдававшие МК «Юникс» кредиты, среди них – Евразийский банк (244,3 млн рублей), Форабанк (160 млн рублей), Росбанк (105 млн рублей) и Совкомбанк (104,6 млн рублей). В число кредиторов вошли также производители и поставщики медтехники – Philips (23,8 млн рублей), Siemens Healthineers (21,7 млн рублей), «ТРУМПФ Мед» (18,3 млн рублей). Общая сумма требований кредиторов составляла 1,06 млрд рублей.

Суд в августе 2019 года признал МК «Юникс» банкротом и объявил о начале процедуры конкурсного производства. В этом же месяце Уральский банк Сбербанка России заявил о намерении добиться возбуждения уголовного дела в отношении руководства дистрибьютора медоборудования. Представители банка настаивали на том, что полученные средства заемщик направлял не на текущую деятельность, а на «иные цели». В МК «Юникс» с утверждением не согласились. В банке попросили ГУВД Свердловской области квалифицировать действия руководства МК «Юникс» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным Rusprofile, ООО МК «Юникс» зарегистрировано в Свердловской области в 2000 году. На данный момент организация находится в процессе банкротства. Бенефициарами являются ЗАО «Т-Медика» (50%) и Арам Бекчян (50%). В 2023 году у компании отсутствовала выручка, чистый убыток составил 55 млн рублей.

МК «Юникс» ранее была одним из крупнейших дистрибьюторов медоборудования в России. Так, по итогам 2017 года компания с объемом поставок 2,15 млрд рублей заняла шестое место в рейтинге «ТОП100 поставщиков медизделий на рынке госзаказа».