В клинрекомендации по синдрому раздраженного кишечника включены пробиотики

Например, на основании результатов проведенного в России сравнительного рандомизированного исследования* Российская гастроэнтерологическая ассоциация признала штамм Lactobacillus paracasei DG, входящий в состав пробиотика Энтеролактис** от итальянского производителя Alfasigma, способствующим уменьшению выраженности симптомов у пациентов с СРК при добавлении к стандартной терапии.

Lactobacillus paracasei DG, согласно клинрекомендациям, врачи могут назначать пациентам с СРК с преобладанием запора, принимающим спазмолитик. Состав, как говорится в документе, уменьшает выраженность симптомов синдрома раздраженного кишечника.

В компании Alfasigma отметили, что в настоящее время очень высок интерес к пробиотикам, так как они являются неотъемлемой частью поддержания и коррекции состояния микробиоты кишечника. На российском рынке представлено большое количество пробиотиков в виде биологически активных добавок. Эксперты подчеркивают, что выбор пробиотика должен основываться на том, достаточно ли изучен штамм, входящий в его состав.

** БАД. Не является лекарством

