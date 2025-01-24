Бывшего замруководителя ВМА обвинили в получении взяток на 40 млн рублей

«Я передавал деньги Вешкину за содействие в получении контрактов, сумма взятки зависела от размера контракта и составляла 5% от его общей стоимости. В общей сложности я передал ему более 40 млн рублей», – цитирует ТАСС одного из свидетелей, выступавшего на заседании.

Согласно показаниям свидетеля, деньги передавались наличными на парковке сети ресторанов быстрого питания. Якобы для встреч обвиняемый использовал автомобиль каршеринга, а телефон с собой не брал. Следователи утверждают, что Вешкин получал деньги от ООО «СЛ фарма».

Головинский райсуд Москвы ранее уже арестовывал имущество Павла Вешкина, а также банковские счета его жены и квартиры, оформленные на тещу. Всего по делу проходят несколько фигурантов из числа военнослужащих и гражданских – их имена не раскрываются. Дело Вешкина рассматривают отдельно.

По данным Rusprofile, ООО «СЛ фарма», специализирующееся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, зарегистрировано в Москве в 2014 году. С июля 2018 года по октябрь 2024 года бенефициаром был Дмитрий Кошелев. С 2024 года 100% долей принадлежат Антону Лопаткину. В 2023 году компания выручила 409 млн рублей, чистая прибыль составила 22 млн рублей.

Изначально бывшему замруководителя ВМА вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Главное военное следственное управление СК РФ возбудило дело 9 января 2024 года. В основу предварительного следствия легли материалы департамента военной контрразведки ФСБ. В ведомстве заявляли, что в начале 2022 года в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Ленинградской и Московской областях была сформирована «устойчивая группа» якобы для хищения бюджетных средств «с целью личного обогащения» ее участников.

Следователи полагали, что участники группы на фоне распространении штамма коронавируса «омикрон» обратились в Минобороны с предложением направить средства на закупку медоборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, и лекарств. Предварительно, средства использовались для заключения госконтрактов по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными организаторам схемы. Сумму ущерба тогда оценили в 40 млн рублей.

Вешкина задержали 24 января 2024 года, по решению суда его отправили в СИЗО. Фигурант тогда отмечал, что не понимает, в чем его подозревают, а его защита настаивала, что подозрения следователя никакими доказательствами не подтверждаются, поэтому содержать его под стражей нельзя. О том, когда и почему была переквалифицирована статья, в СК не сообщают.