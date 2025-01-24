В Казахстане внедряется усовершенствованная система контроля цен на лекарства

Министерство здравоохранения Республики Казахстан издало приказ № 110 от 25 декабря 2024 года, который модифицирует существующие правила ценообразования на лекарства. Новации направлены на оптимизацию стоимости лекарств, доступных по программам ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медицинской помощи), ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование), а также в розничных аптечных сетях, заявил Ержан Нурлыбаев, занимающий пост вице-министра здравоохранения, во время выступления в Службе центральных коммуникаций.

Одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стоимость лекарств: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества.

Кроме того, в результате пересмотра регрессивной шкалы наценок значительно снижены пределы их применения: в рамках ГОБМП и ОСМС они составят до 20%, для оптовой реализации – до 25%, а для розничной – до 30% (по сравнению с 55% ранее).

Также в новой редакции Правил регулирования, формирования предельных цен и наценки предусмотрено снижение цен на дженерики – на 30% от цены оригинального лекарственного средства. При отсутствии оригинального препарата на рынке цена отечественного аналога не может быть выше средней стоимости импортных вариантов. Данное решение призвано стимулировать здоровую конкуренцию и создать благоприятные условия для местных производителей, пояснили в казахстанском Минздраве.

Прозрачность системы, как ожидается, будет обеспечена через интеграцию с государственными информационными ресурсами, включая базы Комитета государственных доходов. Это позволит осуществлять эффективный мониторинг ценообразования путем анализа таможенной документации и фискальных чеков аптечных учреждений.

Существенно оптимизирован список референтных стран: теперь вместо 16 он включает 10 государств со схожими экономическими показателями, среди которых Турция, Россия, Польша, Белоруссия. Такой подход призван обеспечить более релевантный анализ цен с учетом международного опыта.

По словам Нурлыбаева, нововведения нацелены на создание эффективного механизма ценообразования, препятствующего необоснованному удорожанию лекарств и способствующего формированию прозрачного, конкурентного рынка. Помимо этого, ведомство совместно с антимонопольными органами реализует программу поэтапной либерализации цен на лекарства в оптовом и розничном сегментах. В 2023 году рыночное ценообразование было введено для 302 безрецептурных препаратов, а в 2024 году планируется расширить этот список до 952 наименований.

gxpnews