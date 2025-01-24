FDA предупредило о серьезной аллергической реакции на ЛП от рассеянного склероза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о риске возникновения редкой, но серьезной аллергической реакции при использовании некоторых препаратов от рассеянного склероза, в частности, «Копаксона» (глатирамера ацетат) от Teva. Препарат одобрен для лечения пациентов с рецидивирующими формами рассеянного склероза – хронического заболевания, которое поражает центральную нервную систему.

Речь идет о такой реакции, как анафилактический шок, которая может возникнуть в любое время: как при первом приеме, так и через несколько лет лечения. Всего с 1996 года известно о 82 случаях анафилаксии из-за «Копаксона» во всем мире. В 19 случаях анафилаксия была зарегистрирована более чем через год после начала приема препарата.

В шести случаях аллергическая реакция привела к смерти. По данным FDA, у большинства столкнувшихся с такой реакцией пациентов симптомы (хрипы или затрудненное дыхание, отек, крапивница и другие) появлялись в течение часа после инъекции препарата.

gxpnews