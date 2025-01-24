В Москве пресекли канал сбыта контрафактных ЛП: изъята продукция на 10 млн рублей

В Москве правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность криминальной группы, занимавшейся распространением нелегальных медикаментов через сеть аптечных пунктов. Информация об этом поступила 23 января от представителей столичного главного следственного управления СК РФ.

Следственные органы установили, что группировка начала свою противозаконную деятельность в конце осени 2023 года. Участники преступного объединения организовали схему по нелегальному ввозу и распространению на российском рынке незарегистрированных и поддельных медицинских препаратов, которые закупались за рубежом.

В ходе противоправной деятельности работники одной из московских фармкомпаний (название не уточняется) успели реализовать контрафактные лекарства на сумму, превышающую 100 000 рублей. При проведении оперативно-следственных мероприятий в местах проживания подозреваемых и торговых точках были обнаружены и конфискованы медикаменты, оцениваемые более чем в 10 млн рублей.

К настоящему моменту выявлены и привлечены к ответственности пять участников преступной схемы. Следственные органы готовят документы для обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу лидера преступной группировки. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

gxpnews