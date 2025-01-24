ЦРПТ: число импортеров ветпрепаратов выросло на 38% с начала маркировки

После внедрения системы обязательной маркировки ветеринарных препаратов в России наблюдается существенный рост числа компаний-импортеров, заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор цифровой маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

По его словам, данный показатель увеличился более чем на треть (38%). Если ранее поставками зарубежных лекарств для животных занимались 57 организаций, то сейчас их численность достигла 79, что демонстрирует заметное оживление на рынке ветеринарных препаратов, считает Юсупов.

Ранее в ЦРПТ рассказали, что на сегодняшний день в системе обязательной маркировки зарегистрировались 719 ветклиник, что составляет примерно 25% от их совокупного числа в стране. Параллельно с этим около 2300 ветеринарных аптек, или 34% от общего количества, также прошли процедуру регистрации.

Внедрение системы маркировки ветпрепаратов реализуется последовательно, в несколько этапов. Первая фаза стартовала 1 сентября 2024 года, когда началось обязательное нанесение цифровых идентификаторов на всю продукцию. Следующий важный этап запланирован на март 2025 года – к этому времени все ветеринарные аптеки должны будут интегрироваться в систему «Честный знак» для регистрации вывода медикаментов из оборота.

Финальной точкой станет сентябрь 2025 года, когда аналогичные требования распространятся на ветеринарные клиники, что обеспечит комплексный контроль за движением лекарств в ветеринарной отрасли.

gxpnews