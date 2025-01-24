В Минздраве назвали среднюю стоимость льготного лекарства для детей из многодетных семей

Министерство здравоохранения РФ подвело промежуточные итоги программы льготного лекарственного обеспечения детей из многодетных семей. По данным ведомства, средний чек на одно рецептурное лекарство составляет 1140 рублей, притом что в отдельных регионах стоимость препаратов может достигать более 12 000 рублей в зависимости от диагноза и потребностей пациента. Об этом рассказала Виктория Сахарова, заместитель директора профильного департамента Минздрава РФ.

«По нашим предварительным итогам мы видим очень хорошую реализацию [проекта]. Средняя цена рецепта порядка 1140 рублей. То есть фактически на данную хорошую сумму можно получить лекарственный препарат. Причем если ребенок болеет повторно, то и повторно <…> все лекарственные препараты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов эта семья получит для ребенка до шести лет», – пояснила она, выступая на пресс-конференции ТАСС.

Данная мера социальной поддержки для многодетных семей реализуется во всех субъектах страны, включая новые территории. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов.

В начале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 63 от 23 января 2024 года, которым в том числе утвердил ряд мер поддержки, на которые могут рассчитывать многодетные семьи. Среди прочего в документе предлагается предусмотреть бесплатную выдачу лекарств по рецептам детям до шести лет.

gxpnews