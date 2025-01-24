Минздрав отозвал РУ на 14 препаратов и 3 фармсубстанции

С начала 2025 года Минздрав РФ отменил госрегистрацию 14 лекарств и 3 фармсубстанций. Среди наиболее значимых изменений – уход с рынка противогриппозной вакцины «ВаксигрипТетра» от Sanofi, которая была включена в перечень ЖНВЛП. Впрочем, альтернативные четырехвалентные вакцины от отечественных производителей – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ» (ЖНВЛП) – остаются доступными.
Среди лишившихся регудостоверений (РУ) препаратов, не имеющих аналогов на российском рынке, числятся противоопухолевое средство «Торизел» от Pfizer и препарат «Пегасис» компании Hoffmann-La Roche, применяемый при лечении гепатитов. Последний находился в обращении с 2007 года и входил в список ЖНВЛП.
Кроме того, компания Viatris отозвала регистрацию диспергируемой формы «Виагры», однако это не создаст дефицита, поскольку на рынке представлено около 40 препаратов с аналогичным действующим веществом. Также немецкий производитель B. Braun исключил из реестра четыре препарата для парентерального питания, которые имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.
|Торговое наименование и МНН
|Держатель РУ
|Форма выпуска
|Регистрационный номер
|Моксонидин (моксонидин)
|«Фармак, а.с.»
|Субстанция-порошок
|ЛСР-008011/10 от 12.08.2010
|Яквинус (тофацитиниб)
|«Пфайзер Инк.»
|Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг
|ЛП-007162 от 07.07.2021
|Торизел (темсиролимус)
|«Пфайзер Инк.»
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг
|ЛСР-001305/10 от 24.02.2010
|Биапенем (биапенем)
|«Джодас Экспоим»
|Порошок для приготовления раствора для инфузий, 300, 600 мг
|ЛП-№(003748)-(РГ-RU) от 21.11.2023
|Пегасис (пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа))
|«Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.»
|Раствор для подкожного введения, 135, 180 мкг/0,5 мл
|П N013704/01 от 25.12.2007
|Алендроната натрия тригидрат (алендроновая кислота)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Субстанция-порошок
|ФС-001379 от 25.04.2016
|Натеглинид (натеглинид)
|ОАО «Гедеон Рихтер»
|Субстанция-порошок
|ЛСР-004201/08 от 30.05.2008
|Виагра (силденафил)
|«Виатрис Спешиалти ЭлЭлСи»
|Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг
|ЛП-004474 от 28.09.2017
|Липофундин МСТ/ЛСТ 10% (жировые эмульсии для парентерального питания)
|«Б. Браун Мельзунген АГ»
|Эмульсия для инфузий, 10%
|П N012675/01 от 30.12.2011
|Нутрифлекс 48/150 (аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [декстроза + минералы])
|«Б. Браун Мельзунген АГ»
|Раствор для инфузий
|ЛС-000169 от 26.02.2010
|Нутрифлекс 40/80 (аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [декстроза + минералы])
|«Б. Браун Мельзунген АГ»
|Раствор для инфузий
|ЛС-000219 от 26.02.2010
|Нутрифлекс 70/240 (аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [декстроза + минералы])
|«Б. Браун Мельзунген АГ»
|Раствор для инфузий
|ЛС-000329 от 26.02.2010
|Оланзапин (оланзапин)
|ЗАО «Фирма Евросервис»
|Таблетки, 5; 7,5; 10 мг
|ЛП-002687 от 29.10.2014
|Прамипексол (прамипексол)
|ЗАО «Фирма Евросервис»
|Таблетки, 0,25; 0,5; 1; 1,5 мг
|ЛП-002444 от 29.04.2014
|Эвкалипт-М
|ООО «Валеант»
|Пастилки
|П N012101/02 от 05.03.2009
|Эликсин
|ЗАО «Фирма Евросервис»
|Раствор для наружного применения спиртовой
|Р N003803/01 от 19.02.2010
|ВаксигрипТетра® (сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная инактивированная)
|«Санофи Пастер С.А.»
|Суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза
|ЛП-№(000369)-(РГ-RU) от 27.09.21