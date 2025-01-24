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Минздрав отозвал РУ на 14 препаратов и 3 фармсубстанции

С начала 2025 года Минздрав РФ отменил госрегистрацию 14 лекарств и 3 фармсубстанций. Среди наиболее значимых изменений – уход с рынка противогриппозной вакцины «ВаксигрипТетра» от Sanofi, которая была включена в перечень ЖНВЛП. Впрочем, альтернативные четырехвалентные вакцины от отечественных производителей – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ» (ЖНВЛП) – остаются доступными.

Среди лишившихся регудостоверений (РУ) препаратов, не имеющих аналогов на российском рынке, числятся противоопухолевое средство «Торизел» от Pfizer и препарат «Пегасис» компании Hoffmann-La Roche, применяемый при лечении гепатитов. Последний находился в обращении с 2007 года и входил в список ЖНВЛП.

Кроме того, компания Viatris отозвала регистрацию диспергируемой формы «Виагры», однако это не создаст дефицита, поскольку на рынке представлено около 40 препаратов с аналогичным действующим веществом. Также немецкий производитель B. Braun исключил из реестра четыре препарата для парентерального питания, которые имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.

Торговое наименование и МНН Держатель РУ Форма выпуска Регистрационный номер
Моксонидин (моксонидин) «Фармак, а.с.» Субстанция-порошок ЛСР-008011/10 от 12.08.2010
Яквинус (тофацитиниб) «Пфайзер Инк.» Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 11 мг ЛП-007162 от 07.07.2021
Торизел (темсиролимус) «Пфайзер Инк.» Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг ЛСР-001305/10 от 24.02.2010
Биапенем (биапенем) «Джодас Экспоим» Порошок для приготовления раствора для инфузий, 300, 600 мг ЛП-№(003748)-(РГ-RU) от 21.11.2023
Пегасис (пэгинтерферон альфа-2а (40 кДа)) «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.» Раствор для подкожного введения, 135, 180 мкг/0,5 мл П N013704/01 от 25.12.2007
Алендроната натрия тригидрат (алендроновая кислота) ОАО «Гедеон Рихтер» Субстанция-порошок ФС-001379 от 25.04.2016
Натеглинид (натеглинид) ОАО «Гедеон Рихтер» Субстанция-порошок ЛСР-004201/08 от 30.05.2008
Виагра (силденафил) «Виатрис Спешиалти ЭлЭлСи» Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг ЛП-004474 от 28.09.2017
Липофундин МСТ/ЛСТ 10% (жировые эмульсии для парентерального питания) «Б. Браун Мельзунген АГ» Эмульсия для инфузий, 10% П N012675/01 от 30.12.2011
Нутрифлекс 48/150 (аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [декстроза + минералы]) «Б. Браун Мельзунген АГ» Раствор для инфузий ЛС-000169 от 26.02.2010
Нутрифлекс 40/80 (аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [декстроза + минералы]) «Б. Браун Мельзунген АГ» Раствор для инфузий ЛС-000219 от 26.02.2010
Нутрифлекс 70/240 (аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты [декстроза + минералы]) «Б. Браун Мельзунген АГ» Раствор для инфузий ЛС-000329 от 26.02.2010
Оланзапин (оланзапин) ЗАО «Фирма Евросервис» Таблетки, 5; 7,5; 10 мг ЛП-002687 от 29.10.2014
Прамипексол (прамипексол) ЗАО «Фирма Евросервис» Таблетки, 0,25; 0,5; 1; 1,5 мг ЛП-002444 от 29.04.2014
Эвкалипт-М ООО «Валеант» Пастилки П N012101/02 от 05.03.2009
Эликсин ЗАО «Фирма Евросервис» Раствор для наружного применения спиртовой Р N003803/01 от 19.02.2010
ВаксигрипТетра® (сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная инактивированная) «Санофи Пастер С.А.» Суспензия для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза ЛП-№(000369)-(РГ-RU) от 27.09.21

gxpnews

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24 января, 2025 | Просмотров: 43