Минздрав отозвал РУ на 14 препаратов и 3 фармсубстанции

С начала 2025 года Минздрав РФ отменил госрегистрацию 14 лекарств и 3 фармсубстанций. Среди наиболее значимых изменений – уход с рынка противогриппозной вакцины «ВаксигрипТетра» от Sanofi, которая была включена в перечень ЖНВЛП. Впрочем, альтернативные четырехвалентные вакцины от отечественных производителей – «Флю-М Тетра» производства СПбНИИВС и «Ультрикс Квадри» от ООО «ФОРТ» (ЖНВЛП) – остаются доступными.

Среди лишившихся регудостоверений (РУ) препаратов, не имеющих аналогов на российском рынке, числятся противоопухолевое средство «Торизел» от Pfizer и препарат «Пегасис» компании Hoffmann-La Roche, применяемый при лечении гепатитов. Последний находился в обращении с 2007 года и входил в список ЖНВЛП.

Кроме того, компания Viatris отозвала регистрацию диспергируемой формы «Виагры», однако это не создаст дефицита, поскольку на рынке представлено около 40 препаратов с аналогичным действующим веществом. Также немецкий производитель B. Braun исключил из реестра четыре препарата для парентерального питания, которые имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.

gxpnews