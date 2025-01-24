Экс-президент «Ростелекома» вложил 150 млн рублей в проект Novabiom

Сергей Калугин, ранее возглавлявший «Ростелеком», инвестировал 150 млн рублей в инновационный проект Novabiom, который занимается диджитал-исследованиями микробиома человека. Как выяснила аналитическая компания Eqiva, его решение обусловлено как личным интересом к подобным технологиям, так и стремительным развитием биотехнологического сектора на глобальном рынке.

Созданный в 2022 году стартап Novabiom имеет партнерские отношения с ведущими медицинскими сетями страны, включая «Мать и дитя», «Медси» и EMC. Компания предлагает комплексное обследование микробиоты за 29,9 тысячи рублей, которое включает не только сам анализ, но и развернутую консультацию специалиста-нутрициолога с персонализированными рекомендациями по питанию и приему биодобавок.

Уникальность сервиса заключается в применении передовых технологий секвенирования и искусственного интеллекта, обработавших свыше 35 тысяч научных публикаций и аналогичного количества микробиомных профилей. Среди клиентов компании выделяются три основные группы: молодые приверженцы превентивной медицины (30-50 лет), люди старшего возраста, заинтересованные в продлении активного долголетия, а также пациенты с различными заболеваниями.

Для Сергея Калугина, имеющего богатый опыт руководства в телекоммуникационной отрасли и государственном управлении, включая позиции президента «Ростелекома» и заместителя министра связи РФ, эта инвестиция стала логичным продолжением его деятельности в сфере инновационных технологий и медицины, учитывая его текущее членство в совете директоров ГК «Мать и дитя».

gxpnews