Мировой рынок контрафактных лекарств оценили в $4,4 млрд

Рынок контрафактных лекарств во всем мире огромен. Эксперты оценивают его объем в $4,4 млрд. В нелегальной продаже можно найти все: от сиропа до противоопухолевых препаратов, указывается в отчете торгового представителя США, который изучили GxP News. Большая часть подделок реализуется через мошеннические онлайн-аптеки и недобросовестные маркетплейсы. Проблема стоит остро во всем мире. Россия не исключение.

Нелегальная доля

Мировой рынок контрафакта лекарственной и медицинской продукции растет. Недобросовестных производителей и перекупщиков привлекают высокие прибыли, а также то, что выявить подделку в этой категории товаров относительно сложно: для установления факта контрафактной продукции требуется экспертиза, что затрудняет как правоохранительным органам, так и потребителям выявление потенциальной опасности. Объем мирового рынка подделок достигает гигантских $4,4 млрд. Об этом говорится в отчете торгового представителя США «О печально известных (исходя из случаев распространения контрафакта и пиратского контента) рынках». Издание GxP News ознакомилось с документом.

Эксперты называют ассортимент контрафакта огромным. Так, расследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) совместно с правоохранительными органами страны выявило случаи широкомасштабного оборота самых разных видов ЛС: от обычных сиропов от кашля до препаратов, которые используются при лечении рака или вирусных инфекций. Специалисты подчеркивают, что, хотя некоторые поддельные лекарства могут быть просто изготовлены из инертных ингредиентов и бесполезны для лечения, во многих случаях эти фармацевтические препараты содержат потенциально смертельные наркотики.

Примечательно, что большая часть контрафактных лекарств, по данным авторов отчета, распространяется посредством онлайн-аптек, а также благодаря попустительству или преступной халатности крупных мировых маркетплейсов. Под онлайн-аптеками, вероятно, имеются в виду сайты или страницы в социальных сетях, не имеющие лицензии на продажу ЛС, которые, тем не менее, ведут торговлю фармпрепаратами. Согласно документу, почти все из 35 тысяч таких «магазинов» работают нелегально по всему миру. В отношении маркетплейсов претензии у авторов документа преимущественно возникали из-за недостаточной модерации объявлений от продавцов и частных лиц. Всего в документе упоминаются около трех десятков таких интернет-магазинов. Многие из них находятся в Китае или других странах Азии.

Суммарно, согласно данным аналитиков, в 2022 финансовом году фармацевтические препараты и средства личной гигиены составили 67,2% от общего числа изъятых таможенной службой США контрафактных товаров для здоровья и безопасности.

Чеснок и челноки

В России проблема подделок в категории лекарств и медицинских товаров также стоит остро. Хотя ситуация значительно улучшается в последние годы благодаря введению маркировки (по данным Росздравнадзора, количество фальсифицированных лекарств в России в 2023 году снизилось в разы по сравнению с 2019-м), нельзя сказать, что подделки полностью исчезли из аптек.

К примеру, в том же 2023 году СМИ сообщали о большом числе изъятий из аптечных пунктов фальсифицированных партий препаратов. В частности, в начале года Росздравнадзор выявил на российском рынке фальсифицированную серию обезболивающего препарата «Нимесил». В июне компания Bayer сообщала об обнаружении поддельной партии контрацептивного средства «Мирена» (в отличие от оригинала, на упаковках фальсификата отсутствовали коды цифровой маркировки и глобальные идентификационные номера). Позднее обнаружилась третья по счету серия фальсифицированного препарата: на этот раз ЛС «Окревус», принадлежащего швейцарской фармкомпании Roche. Всего в 2023 году сообщали о выявлении фальсификата в пяти сериях пяти торговых наименований лекарственных препаратов.

Впрочем, как отмечала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, суммарно менее 0,12 серии препаратов были забракованы в 2023 году, то есть минимальное количество. Вместе с тем серый рынок лекарств продолжает существовать в России в ином формате: преимущественно в виде «челночных поставок» и нелегальной продукции недобросовестных продавцов на маркетплейсах.

В частности, в 2024 году Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) сообщала об обнаружении в продаже на одном из маркетплейсов рецептурных препаратов турецкого производства ‒ противоопухолевого «Тамоксифена» 20 мг и противовоспалительного «Преднола» 4 мг. Как отмечают в РААС, этот случай демонстрирует грубейшее нарушение порядка отпуска рецептурных препаратов.

Помимо этого, серьезнейшую проблему представляет ситуация с продажей через маркетплейсы продукции, которая позиционируется как БАД, но де-факто БАД не является. К примеру, на маркетплейсах сейчас очень популярны добавки из различных грибов ‒ ежовика, кордицепса и рейши. В отзывах к таким продуктам сотни восторженных комментариев о пользе и чудодейственных свойствах таких добавок. Однако врачи выражают обеспокоенность относительно нового увлечения россиян и призывают запретить такие БАДы: содержащиеся в них грибы часто не проходят должную проверку безопасности, их рискованно смешивать с любыми лекарствами, а в некоторых добавках могут содержаться опасные примеси. Помимо этого, недавно СМИ сообщали о том, что прокуратура Москвы подала в суд иск о закрытии газеты «ПроЗдоровье» и интернет-магазина «Здравомед», рекламирующих и продающих БАДы под видом лекарств. По данным издания, многие годы эти ресурсы предлагали пользователям мошеннические «чудо-препараты», в том числе с помощью рекомендаций несуществующих врачей.

gxpnews