Контракты ООО «СЛ Фарма» и Военно-медицинской академии стали предметом уголовного разбирательства

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Павлу Вешкину. По данным следствия, находясь в должности, обвиняемый получил взятки по шести эпизодам на общую сумму более 40 млн рублей.

Как следует из показаний свидетеля в суде, денежные средства передавались за содействие в получении контрактов компанией ООО «СЛ Фарма», осуществляющей поставки медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Размер каждой взятки составлял 5% от суммы контракта. Передача денежных средств происходила на парковке сети ресторанов быстрого питания.

По решению Головинского суда Москвы наложен арест на имущество обвиняемого, банковские счета его супруги и квартиры, зарегистрированные на мать супруги. Дело рассматривается в отдельном производстве от других фигурантов, среди которых военнослужащие и гражданские лица.

На момент совершения вменяемых преступлений Вешкин руководил контрактной службой академии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

gxpnews