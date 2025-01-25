Novo Nordisk представила данные по эффективности нового препарата от ожирения

Novo Nordisk разработала новый препарат двойного действия для лечения ожирения, который при еженедельных инъекциях позволил пациентам снизить вес на 22% за 36 недель, следует из результатов исследования. Лекарство показало высокую эффективность как в инъекционной, так и в таблетированной форме при минимальных побочных эффектах.

Novo Nordisk представил данные по эффективности нового препарата двойного действия для лечения ожирения amycretin. В Ib/IIa фазе исследования участвовали 125 человек с избыточным весом или ожирением, которым каждую неделю подкожно вводили либо лекарство в трех различных дозировках, либо плацебо. Средний исходный вес пациентов составлял 93 кг. Испытания проводились в течение 36 недель.

Наибольшую эффективность показала максимальная доза amycretin в 20 мг, получение которой привело к снижению веса участников на 22%. При уменьшении дозировки до 5 мг и сокращении периода использования препарата до 28 недель пациенты потеряли 16,2% от изначальной массы тела. Испытуемые, которым давали по 1,25 мг, стали худее на 9,7% через 20 недель терапии. В группе плацебо, наоборот, наблюдалось увеличение веса на 2%.

Среди побочных эффектов препарата преобладали расстройства пищеварительной системы легкой и средней степени тяжести.

Amycretin представляет собой уникальную молекулу, которая одновременно воздействует на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и амилина. ГПП-1 — гормон, вырабатываемый в кишечнике в ответ на прием пищи и регулирующий секрецию инсулина. В то же время гормон поджелудочной железы амилин контролирует чувство голода и замедляет опорожнение желудка.

Novo Nordisk также отметила, что проводит исследования пероральной формы amycretin. Ранее датский производитель опубликовал первые результаты, согласно которым прием таблетированного препарата на протяжении 12 недель помог участникам похудеть на 13,1%.

Фото: novonordisk.fr



Владимир Заболотских

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