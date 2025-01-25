В инструкцию азитромицина рекомендовано внести новое побочное действие

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкцию и листки-вкладыши азитромицина. В раздел «Побочное действие» следует внести сведения о возможном развитии внезапной сердечной смерти. Частота развития этого явления неизвестна.

Минздрав рекомендовал дополнить инструкцию по медицинскому применению и листки-вкладыши антибактериальных препаратов с МНН азитромицин. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

В разделе «Побочное действие» инструкций по медицинскому применению и листков-вкладышей необходимо указать, что азитромицин может вызвать внезапную сердечную смерть с неизвестной частотой. Исследования показали, что у взрослых, которые получают препарат, примерно в два раза возрастала вероятность развития этого побочного эффекта по сравнению с другими антибиотиками, включая амоксициллин. Риск оказался самым высоким в течение первых пяти дней приема препарата.

Эксперты отметили, что если у пациента есть риск удлинения интервала QT, перед назначением азитромицина необходимо выполнение ЭКГ. Также следует отметить, что исходя из имеющихся данных частоту возникновения внезапной сердечно-сосудистой смерти при назначении азитромицина определить невозможно.

Азитромицин — это бактериостатический антибактериальный препарат широкого спектра действия, который относится к группе макролидов. В ГРЛС зарегистрировано 83 лекарственных средства с таким МНН.

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

pharmvestnik