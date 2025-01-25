ФАС обнаружила еще один сговор при поставке лекарств

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, подозреваемые — московские компании «МФК «Арфа» и «Просторы здоровья». Нарушения выявили при госзакупках лекарств из Перечня ЖНВЛП на более 664 млн руб. для медучреждений в 62 регионах страны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила сговор на торгах на поставку препаратов из Перечня ЖНВЛП на сумму более 664,66 млн руб. Подробностями поделились в пресс-службе ФАС.

В заключении сговора при поставке лекарств подозреваются ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья». В отношении компаний возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства (п.2 ч.1 ст.11 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ч.2 ст.14.32 КоАП РФ) при закупках для нужд учреждений здравоохранения в 62 регионах. Организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной максимальной цены контракта.

Нарушителям грозят оборотные штрафы.

По данным СПАРК, обе компании зарегистрированы в Москве. ООО «МФК «Арфа» принадлежит Александру Авакину. Выручка компании по итогам 2023 года составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 33,5 млн руб. В 2023 году компания участвовала в госконтрактах на 1,3 млрд руб., в 2024 году — на 1,2 млрд руб., в текущем году — на 56 млн руб. ООО «Просторы здоровья» владеют пополам Всеволод Гордеев и Максим Коваленко. Выручка компании по итогам 2023 года составила 613 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб. Организация участвовала в госконтрактах на 440 млн руб. в 2023 году, на 307 млн руб. в прошлом году и на 11 млн руб. в 2025 году.