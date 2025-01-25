AbbVie заключила сделку с разработчиком разрушителей белков на 1,6 млрд долларов

AbbVie заключила сделку на 1,6 млрд долл. с целью разработки препаратов нового класса с биотехнологическим стартапом Neomorph. В основе будущих лекарств лежит инновационный механизм точечного разрушения патологических белков для лечения рака и иммунных заболеваний.

AbbVie и биотехнологическая компания Neomorph заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.

Стороны сделки займутся совместной разработкой нового класса препаратов, работающих по принципу «склеивания» двух белков, которые в норме не взаимодействуют друг с другом. Молекулы в составе лекарства распознают и связываются с целевым болезнетворным белком. Затем они притягивают к нему E3-убиквитинлигазу — специальный фермент, который помечает белок для последующего разрушения. Впоследствии патогенную структуру уничтожают либо протеасомы (специальные комплексы внутри клетки, работающие как шредеры для дефектных или ненужных белков), либо лизосомы (внутриклеточные органеллы, расщепляющие различные молекулы, поступающие извне, или устаревшие компоненты самой клетки).