Экс-замглавы калининградского Минздрава арестована по обвинению в мошенничестве

Решением суда экс-чиновница заключена под стражу до 24 марта 2025 года. Предполагаемый соучастник – начальник отдела по организационной и контрольной работе Министерства здравоохранения Калининградской области – также отправлен в СИЗО на аналогичный срок. На сайте Минздрава указано, что на данный момент отделом руководит Алексей Низола. Фигурант, которого якобы фиктивно трудоустроили в центр, арестован. Другому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сотрудники СК полагают, что четыре фигуранта могли вступить в сговор с октября по декабрь 2020 года. Якобы они договорились фиктивно трудоустроить одного из них в Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан – трудовые функции исполнять один из пособников не собирался. Позднее, как утверждают в СК, он стал работать по совместительству на 0,5 ставки в качестве ведущего юрисконсульта этого же отдела – также фиктивно.

В результате с 16 декабря 2020 по 24 сентября 2024 года с расчетного счета учреждения на личные счета обвиняемого поступило более 2,8 млн рублей. Следователи считают, что деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

На заседании по избранию меры пресечения следователь утверждал, что Анну Попову необходимо отправить в СИЗО, так как она «может оказать давление на свидетелей, скрыть или уничтожить доказательства, предупредить неустановленных соучастников о проводимых поисковых мероприятиях, а также согласовать с ними приемы и методы противодействия расследованию». В СК подчеркнули, что экс-чиновница имеет юридическое образование и знакомства в правоохранительных структурах региона.

В начале января 2025 года прокуратура Калининградской области внесла представление министру здравоохранения региона Сергею Дмитриеву. Решение было принято в связи с задолженностью местных медучреждений по государственным контрактам перед поставщиками при закупке лекарств. Общая сумма долга составляла 36 млн рублей.

Губернатор Алексей Беспрозванных в декабре 2024 года утверждал, что в области действительно наблюдаются проблемы с поставкой лекарств льготникам, которые зачастую возникают «из-за затянутых административных процедур».