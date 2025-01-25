Abbott рассчитывает на глюкометры и новые устройства для преодоления кризисов в Китае

Abbott Laboratories прогнозирует прибыль на 2025 год в диапазоне $5,05–5,25 на акцию, что соответствует ожиданиям Уолл-стрит, пишет FiercePharma. Компания делает ставку на рост продаж своих глюкометров FreeStyle Libre и выпуск новых устройств, чтобы компенсировать последствия валютного кризиса и падение спроса в Китае.

Высокий спрос на FreeStyle Libre обеспечил значительный рост в подразделении медицинских устройств, несмотря на проблемы с поставками. Abbott планирует устранить дефицит, запустив новую производственную площадку. В то же время продажи других направлений, таких как детское питание, не оправдали ожиданий. В четвертом квартале общая выручка компании составила $10,97 млрд, немного уступив прогнозируемым $11,01 млрд.

Генеральный директор Abbott Роберт Форд отметил, что укрепление доллара окажет негативное влияние на доходы в 2025 году, снижая их на 2,5%, включая 3,5% в первом квартале. В дополнение к этому, китайская программа государственных закупок медицинских приборов по сниженным ценам также повлияет на результаты компании.

Несмотря на трудности, акции Abbott выросли на 1,3% после падения в начале торгов. Аналитики видят потенциал для улучшения, если валютные курсы стабилизируются. «Abbott традиционно начинает год осторожно, что оставляет возможности для роста», — отметил аналитик Evercore ISI Виджай Кумар.

Компания ожидает скорректированную квартальную прибыль в диапазоне $1,05–1,09 на акцию в первом квартале, что ниже прогноза аналитиков в $1,11. Однако в долгосрочной перспективе Abbott рассчитывает на успех своих инновационных решений в области мониторинга глюкозы и расширение производственных мощностей.

gxpnews