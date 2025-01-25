Johnson & Johnson прогнозирует рост выручки в 2025 году

Компания Johnson & Johnson ожидает роста выручки на 3% в 2025 году, несмотря на спад продаж одного из своих самых известных бестселлеров — препарата Stelara, который сталкивается с конкуренцией со стороны биоаналогов в Европе и небрендовых конкурентов на рынке США, пишет Fiercepharma. Руководство компании уверено, что благодаря диверсификации бизнеса, новым запуском и устойчивому спросу на инновационные препараты, компания сможет преодолеть этот спад.

Генеральный директор J&J Хоакин Дуато отметил, что несмотря на конкуренцию со стороны биоаналогов, компания рассчитывает на рост продаж, который, по прогнозам, составит $ 91,3 млрд в 2025 году. По его мнению, это станет возможным благодаря расширению ассортимента, а также реорганизации программы Medicare Part D и преодолению макроэкономических трудностей в Китае.

Биоаналоги Stelara впервые появились на европейском рынке в 2024 году, и вскоре начали выходить аналоги на американский рынок, включая препараты от Amgen, Teva, Alvotech и других. Однако J&J уверена в своей способности сохранить стабильный рост, даже учитывая потерю эксклюзивности на такой многомиллиардный продукт, как Stelara.

Компания также рассчитывает, что выход конкурентов на рынок может стать благом для её собственного препарата Tremfya, который в последние годы постепенно перенимает показания Stelara. Так, как произошло с Humira и новым препаратом компании AbbVie Skyrizi, Tremfya активно используется при псориатическом артрите и язвенном колите, а в будущем может получить одобрение для лечения болезни Крона.

В то время как глобальные продажи Stelara сократились на 14,7% в четвертом квартале 2024 года, общая выручка J&J в этом периоде выросла на 5,3% и составила $ 22,52 млрд, что подкрепляет компании уверенность. В 2024 году инновационный бизнес J&J вырос на 7,5%, при этом наибольшие доходы были получены от онкологии и иммунологии.

Для поддержания роста J&J активно занимается слияниями и поглощениями, заключив более 40 сделок в 2024 году. Одной из крупнейших сделок стало приобретение Intra-Cellular Therapies за ; 14,6 млрд.

gxpnews