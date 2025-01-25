FDA одобрило 3 препарата компании Amneal

Биофармацевтическая компания Amneal Pharmaceuticals объявила о получении одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на три ключевых препарата, которые будут использоваться для лечения заболеваний, связанных с деменцией, онкологией и желудочно-кишечными расстройствами.

Капсулы мемантина/донепезила (14–10 мг и 28–10 мг) предназначены для лечения умеренной и тяжелой деменции при болезни Альцгеймера. Эти препараты с 180-дневным эксклюзивным правом будут выпускаться в качестве дженерика на препарат Namzaric компании AbbVie. Вторая одобрение касается таблеток эверолимуса (2 мг, 3 мг, 5 мг) для пероральной суспензии, которые будут использоваться для лечения туберозного склероза, а именно субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомы у пациентов старше одного года. Эти препараты являются аналогами Afinitor Disperz компании Novartis.

Третий препарат, рифаксимин в дозировке 550 мг, получил предварительное одобрение FDA для лечения синдрома раздраженного кишечника с диареей (СРК-Д) у взрослых. Это предварительное одобрение обусловлено продолжающимся судебным разбирательством — это аналог Xifaxan компании Bausch Health.

gxpnews