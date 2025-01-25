Purdue Pharma достигла нацсоглашения по опиоидам на $7,4 млрд

Purdue Pharma и семья владельцев компании – Саклер — согласились выплатить $7,4 млрд в рамках нового соглашения для урегулирования тысяч исков, связанных с кризисом опиоидной зависимости в США. Сделка предусматривает выплату $6,5 млрд Саклерами и $900 млн Purdue Pharma, хотя пострадавшие сохраняют право подавать отдельные иски против семьи Саклер.

Новое соглашение было достигнуто спустя семь месяцев после того, как Верховный суд США отменил предыдущую попытку урегулирования, которая предусматривала гражданский иммунитет для Саклеров в обмен на выплату до $6 млрд. Суд постановил, что правовая защита не может быть предоставлена лицам, не подавшим заявление о банкротстве.

Сделка была согласована с 15 штатами, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Техас и Флориду, и теперь требует одобрения судьи по делам о банкротстве. Генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг подчеркнул важность соглашения для борьбы с опиоидным кризисом, который за последние 20 лет привел к более чем 700 тысячам смертей от передозировки. В рамках соглашения от $800 до $850 млн будет направлено на компенсации отдельным жертвам кризиса. Остальная часть средств пойдет на программы лечения зависимости, профилактики передозировок.

В 2019 году Purdue получила тысячи исков с обвинениями в неправомерном продвижении на рынке препарата OxyContin, что привело к всплеску опиоидной зависимости в США. Выплата $4,3 млрд должна была привести к ликвидации компании, а все ее оборотные средства перевели бы в новую фирму под контролем Национального фонда по борьбе с опиоидной зависимостью (NOAT).

В сентябре 2019 года Purdue Pharma начала процедуру банкротства. Объявление компании банкротом являлось одним из этапов в процессе урегулирования около 2000 исков по «опиоидному кризису», поданных против нее властями американских городов, штатов и округов.

В сентябре 2021 года судья по делам о банкротстве Роберт Дрейн одобрил план банкротства Purdue Pharma LP, который оценивался более чем в $10 млрд и предусматривал ликвидацию производства ЛС и передачу активов новой компании, не контролируемой членами семьи Саклер. Однако этот план также включал в себя юридическую защиту членов семьи Саклер от будущих судебных разбирательств по поводу опиоидов, что стало спорным положением, против которого выступили правительства сразу нескольких штатов.

gxpnews