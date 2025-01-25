OpenAI и Oracle: ИИ позволит быстро лечить болезни, включая рак

Главы OpenAI Сэм Альтман и Oracle Ларри Эллисон заявили, что искусственный интеллект (ИИ) способен революционизировать медицинскую отрасль. По их словам, технологии ИИ позволят ускорить диагностику и лечение рака, а также снизить стоимость медицинского обслуживания. Так, новый проект Stargate, поддерживаемый OpenAI, Oracle и SoftBank Group, привлек $500 млрд инвестиций для развития ИИ в здравоохранении.

«По мере развития этой технологии мы увидим, что болезни станут вылечивать с небывалой скоростью. Мы будем поражены скоростью, с которой будем излечивать рак и болезни сердца», – заверил Альтман. По его словам, технологии ИИ также позволят обеспечивать «высококачественное медицинское обслуживание» по сниженной стоимости. В свою очередь, Эллисон рассказал о разработках Oracle в области анализа крови, которые позволяют выявлять ранние стадии рака, обнаруживая фрагменты опухолей. Он также подчеркнул, что ИИ уже способен разрабатывать персонализированные вакцины в течение 48 часов.

Альтман и Эллисон выступали на совместной пресс-конференции с новым президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер объявил о создании в стране компании Stargate, которая инвестирует $500 млрд в развитие ИИ. В проекте принимают участие компании OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

gxpnews