«Ирвин» и «Ирвин 2» поставят для «Круга добра» 3 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги девяти аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов:

ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет;

эверолимус — противоопухолевое средство;

селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.

Поставлять препараты эверолимус и селексипаг будет «Ирвин 2», пишет «ФВ». В начале декабря аукционы на поставку этих лекарств не состоялись, так как ни одна компания не подала заявки на участие. По этой же причине не удалось закупить селексипаг в конце ноября. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

gxpnews