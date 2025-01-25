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«Ирвин» и «Ирвин 2» поставят для «Круга добра» 3 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги девяти аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов:

  • ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет;
  • эверолимус — противоопухолевое средство;
  • селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.

Поставлять препараты эверолимус и селексипаг будет «Ирвин 2», пишет «ФВ». В начале декабря аукционы на поставку этих лекарств не состоялись, так как ни одна компания не подала заявки на участие. По этой же причине не удалось закупить селексипаг в конце ноября. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена контракта, руб. Поставщик
1 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг 336 табл. (шт.) 7940,46 2 667 994,56 На участие в запросе котировок не подано ни одной заявки
2 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 30 828 табл. (шт.) 9566,82 294 925 926,96 ООО «Ирвин»
3 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 27 888 табл. (шт.) 9566,82 266 799 476,16 ООО «Ирвин»
4 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 420 табл. (шт.) 9566,82 3 853 773,00 (снижение на 4,08%) ООО «Ирвин»
5 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг 25 536 табл. (шт.) 7940,46 202 767 586,56 На участие в аукционе не подано ни одной заявки
6 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 20 580 табл. (шт.) 9566,82 196 885 155,60 ООО «Ирвин»
7 Селексипагтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 16 380 табл. (шт.) 3292,03 53 923 451,40 ООО «Ирвин 2»
8 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 22 980 табл. (шт.) 3233,34 74 302 153,20 ООО «Ирвин 2»
9 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг 37 470 табл. (шт.) 1479,00 55 418 130,00 ООО «Ирвин 2»

gxpnews

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25 января, 2025 | Просмотров: 180