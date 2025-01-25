«Ирвин» и «Ирвин 2» поставят для «Круга добра» 3 ЛП

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги девяти аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов:
- ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор для больных муковисцидозом в возрасте от шести лет;
- эверолимус — противоопухолевое средство;
- селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.
Поставлять препараты эверолимус и селексипаг будет «Ирвин 2», пишет «ФВ». В начале декабря аукционы на поставку этих лекарств не состоялись, так как ни одна компания не подала заявки на участие. По этой же причине не удалось закупить селексипаг в конце ноября. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг
|336 табл. (шт.)
|7940,46
|2 667 994,56
|На участие в запросе котировок не подано ни одной заявки
|2
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|30 828 табл. (шт.)
|9566,82
|294 925 926,96
|ООО «Ирвин»
|3
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|27 888 табл. (шт.)
|9566,82
|266 799 476,16
|ООО «Ирвин»
|4
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|420 табл. (шт.)
|9566,82
|3 853 773,00 (снижение на 4,08%)
|ООО «Ирвин»
|5
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 37,5 мг + 25 мг + 50 мг и 75 мг
|25 536 табл. (шт.)
|7940,46
|202 767 586,56
|На участие в аукционе не подано ни одной заявки
|6
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|20 580 табл. (шт.)
|9566,82
|196 885 155,60
|ООО «Ирвин»
|7
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|16 380 табл. (шт.)
|3292,03
|53 923 451,40
|ООО «Ирвин 2»
|8
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|22 980 табл. (шт.)
|3233,34
|74 302 153,20
|ООО «Ирвин 2»
|9
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг
|37 470 табл. (шт.)
|1479,00
|55 418 130,00
|ООО «Ирвин 2»