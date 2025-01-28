Больше половины россиян прислушиваются к рекомендациям сотрудников аптек

При покупке лекарств не по назначению врача россияне ориентируются прежде всего на стоимость или скидки на препарат, следует из результатов опроса. К рекомендациям сотрудников аптек при выборе медикаментов прислушиваются 53% респондентов.

Только 8% россиян при выборе лекарств следуют исключительно рекомендациям врачей, такие результаты получили в ходе совместного исследования «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров». По данным опроса, 55% респондентов ориентируются как на предписания врачей, так и на рекомендации других людей. Только рекомендациям знакомых и информации из интернета доверяют 15% граждан. Отмечается, что старшее поколение чаще доверяет специалистам, а не отзывам.

Исследование проведено Финансовым университетом при Правительстве РФ. В нем приняли участие 6 тыс. респондентов из 37 городов России численностью от 500 тыс. человек.

Важна ли стоимость?

При покупке лекарств не по назначению врача россияне ориентируются прежде всего на стоимость или скидки на препарат (на это указали 63% опрошенных) и на рекомендации сотрудников аптек (53%). По словам вице-президента по партнерским программам СПАО «Ингосстрах» Екатерины Снигирь, стоимость является ключевым фактором при выборе препаратов. Исследование показало, что 35% респондентов считают, что в 2024 году средний чек на медикаменты вырос на 20—30%, а 19% говорят о динамике более 30%.

«В таких условиях, конечно, люди стремятся сэкономить. Кто-то ищет лекарства со скидкой, многие пользуются кешбэками от банков. Так, в феврале, когда традиционно мы предлагаем повышенный кешбэк в категории «Аптека», количество операций возрастает в несколько раз по сравнению с другими месяцами», — сообщила Снигирь.

Онлайн или офлайн?

Большинство россиян по-прежнему отдают предпочтение традиционному формату офлайн-аптек (42% опрошенных). Через онлайн-аптеки совершают покупки 7% респондентов, а 29% выбирают онлайн- или офлайн-формат в зависимости от ситуации.

Заместитель главного врача медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Мария Осяева обратила внимание на то, что к покупке препаратов на маркетплейсах следует относиться с осторожностью. Дело в том, что им сложно гарантировать соблюдение условий хранения и транспортировки препаратов.

Что хранится в домашней аптечке?

Каждый третий россиянин (31%) всегда хранит в своей домашней аптечке препараты для сердца и сосудов. У 61% есть перевязочные материалы, у 52% — термометр, а у 23% — лекарства от простуды и набор витаминов или биодобавок (БАД). Только у 12,8% опрошенных нет домашней аптечки.

«Термометр и тонометр обязательно должны быть, особенно если в семье есть дети или пожилые люди. Общей бедой домашних аптечек являются вышедшие сроки годности препаратов, поэтому регулярная ревизия с обновлением содержимого должна стать главным правилом для любой домашней аптечки», — поделилась Осяева.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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