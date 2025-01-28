FDA увеличило интервал между инъекциями препарата от болезни Альцгеймера до одного месяца

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый режим применения препарата Leqembi (lecanemab), предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний Biogen и Eisai, которые разработали и производят лекарство.

Пациентам, получавшим Leqembi на протяжении 18 месяцев раз в две недели, смогут увеличить интервал между инъекциями до одного месяца. При этом для них будет возможность сохранить первоначальную схему лечения.

Leqembi представляет собой моноклональное антитело, которое воздействует на бета-амилоидные бляшки в мозге – один из маркеров болезни Альцгеймера. Его вводят внутривенно в течение примерно одного часа в специализированных медицинских центрах.