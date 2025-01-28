BMS и Pfizer представили исследования новых комбинаций лекарств от колоректального рака

BMS и Pfizer представили результаты клинических испытаний новых комбинаций своих препаратов, показавших значительное улучшение состояния пациентов с колоректальным раком. У BMS комбинация «Опдиво» и «Ервой» снизила риск прогрессирования заболевания на 38%, а у Pfizer сочетание «Брафтови», «Эрбитукс» и химиотерапии привело к уменьшению или исчезновению опухоли у 61% пациентов.

Bristol Myers-Squibb (BMS) и Pfizer представили результаты клинических испытаний новых методов лечения метастатического колоректального рака на симпозиуме Американского общества клинической онкологии, посвященного желудочно-кишечным опухолям.

Пресс-служба компании BMS сообщила, что комбинация принадлежащих ей препаратов «Опдиво» (ниволумаб) и «Ервой» (ипилимумаб) показала снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 38% по сравнению с применением только «Опдиво». В III фазе исследования CheckMate-8HW приняли участие 839 человек с микросателлитной нестабильностью высокого уровня или дефицитом системы репарации ДНК (MSI-H/dMMR) – особенностями раковых клеток, при которых нарушена их способность исправлять ошибки в ДНК, что ведет к накоплению специфических мутаций в генах, отвечающих за размножение клеток.

Отмечается, что после 47 месяцев наблюдения у 76% испытуемых, принимавших сочетание лекарств, отсутствовали признаки развития опухоли.

В группе, которая получала один препарат, число таких участников составило 63%. Кроме того, исследователи зафиксировали два летальных исхода среди 352 пациентов в группе комбинированной терапии и один – в группе монотерапии, где был 351 человек.

Pfizer также опубликовала данные III фазы исследования BREAKWATER препарата «Брафтови» (энкорафениб) в комбинации с «Эрбитуксом» (цетуксимабом) и химиотерапией. Их изучали в качестве первой линии лечения метастатического колоректального рака с мутацией BRAF V600E, которая встречается у 8—12% пациентов.