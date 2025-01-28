Отделение «Аптечной сети 36,6» по Северо-Западу возглавит Ольга Кудрявцева

Должность заместителя гендиректора ПАО «Аптечная сеть 36,6» с 1 февраля займет Ольга Кудрявцева. Как сообщили в пресс-службе компании, она возглавит дивизион «Северо-Запад», в который входят бренды «Горздрав», «Лекоптторг», «Калина Фарм», «Аптека для бережливых» и «Формула здоровья».

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявила о новых назначениях. Заместителем генерального директора — директором дивизиона «Северо-Запад» (бренды «Горздрав», «Лекоптторг», «Калина Фарм», «Аптека для бережливых» и «Формула здоровья») станет Ольга Кудрявцева. Ранее возглавлявший дивизион Сергей Симоненко покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами.

Как сообщили в пресс-службе компании, Кудрявцева вступит в должность с 1 февраля.