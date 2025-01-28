Гинцбург сообщил о сроках применения онковакцины первыми пациентами

Первые пациенты получат онковакцину, разработанную индивидуально под каждого человека, в сентябре. По словам директора Центра им. Гамалеи, планируется, что препарат будут вводить не только пациентам с первичной меланомой, но и людям, прошедшим определенные стадии лечения.

Первые пациенты начнут прием индивидуальных онковакцин на мРНК-платформе в сентябре текущего года, об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Первыми людьми, которые получат новый препарат в рамках клинических исследований, станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

По словам Гинцбурга, представленный в Минздраве план окончательно еще не утвержден. Однако в августе центр должен получить разрешение, чтобы уже в сентябре начать использовать препарат на людях. Предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и людям, прошедшим определенные стадии лечения.

Ранее Гинцбург также сообщил ТАСС, что испытания вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы могут начаться в конце 2025 или в начале 2026 года. По его словам, планируется запустить две или три (в зависимости от финансирования) линии испытаний моделей онкозаболеваний на животных. В конце 2024 года главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что онковакцина на мРНК-платформе, созданная индивидуально под каждого пациента, обойдется государству примерно в 300 тыс. руб. При этом для пациентов препарат будет бесплатным. Препарат, о котором идет речь, разработан специалистами Центра им. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Препарат создан на основе мРНК-технологии, которая позволяет создать в клетках большие концентрации целевого антигена — белка или пептидов, закодированных разработчиком в этой мРНК. Это собственный вариант метода, защищенный российскими патентами в обход западных. Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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