Тамбовское химпроизводство под угрозой банкротства из-за налоговой задолженности

Федеральная налоговая служба России инициировала процедуру банкротства в отношении химического предприятия в Тамбовской области – ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата», задолжавшего более 41,7 млн рублей. Арбитражный суд региона взял заявление в работу.

Иск подан в ноябре 2024 года. После устранения процедурных недочетов и предоставления всей необходимой документации дело было принято к производству – рассмотрение обоснованности требований назначено на конец февраля 2025-го. До этого момента стороны судебных разбирательств не вели.

Предприятие, специализирующееся на выпуске органических химических веществ, начало свою деятельность в начале 2020 года в Моршанском районе. Компания принадлежит предпринимателю Василию Ильичеву, а управляется Алексеем Пожитковым. Последний также возглавляет химическое производство «Биохим» в Брянской области.

Владелец завода причастен к руководству 11 различными компаниями, включая фармацевтическое производство в Краснодарском крае и предприятия бытовой химии в Новгородской области: ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» (производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии), ООО «Угловский комбинат бытовой химии» (производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств).

Финансовые показатели завода за 2023 год демонстрируют отсутствие выручки при убытках в 13 млн рублей, что значительно хуже результатов предыдущего года, когда убыток составлял всего 118 000 рублей при нулевой выручке.

Ранее стало известно о новой попытке обанкротить одно из старейших фармпредприятий Иркутской области – АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» – с задолженностью перед бюджетом региона в размере 333,7 млн рублей.

gxpnews