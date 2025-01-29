Трамп анонсировал введение пошлин на импорт лекарств и других товаров

Трамп заявил о введении импортных пошлин на лекарства, полупроводники и металлы для стимулирования внутреннего производства. Он не назвал конкретные ставки, указав, что их размер будет значительно больше 2,5%.

Президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины на импорт фармацевтических препаратов для стимулирования их производства внутри страны. Об этом он заявил во время выступления на съезде членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии, проходившем на территории гольф-клуба в городе Майами.

Как пишет Bloomberg, американский лидер также сообщил, что увеличит таможенные платежи на полупроводники, сталь, медь и алюминий. По его словам, ужесточение тарифной политики позволит снизить налоговую нагрузку на отечественные предприятия и вернуть заводы в США.

Возвращаясь в Вашингтон, Трамп сообщил на борту своего самолета, что ставки ввозных отчислений будут гораздо выше 2,5%, не раскрыв точных значений. Глава государства лишь отметил, что их размер обеспечит достаточную защиту для американской промышленности.

Экономическая стратегия президента, вступившего в должность на прошлой неделе, также предусматривает снижение корпоративного налога с 21 до 15% для американских компаний-производителей.

На прошлой неделе во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете Трамп объявил о намерении установить импортные тарифы на товары из Мексики и Канады в размере 25% от их стоимости с 1 февраля этого года. Также под повышенные пошлины попадет продукция из Китая — ее обложат 10%-ным налогом.

Примечательно, что американцы тратят примерно треть фармбюджета на закупку препаратов из-за рубежа. В прошлом году США выделили на их импорт 178 млрд долл. При этом к концу 2023 года в стране наблюдался дефицит 301 препарата.

Пекин — крупнейший поставщик фармпродукции в Соединенные Штаты. По объему импорта (6%) КНР уступает только Ирландии, Германии и Швейцарии. Наибольшая зависимость Вашингтона наблюдается в сегменте антибиотиков, где доля китайских активных фармацевтических ингредиентов составляет 36%.

По итогам 2023 года фармацевтический товарооборот между США и Канадой достиг 5,7 млрд долл. (для сравнения: стоимость импорта из Китая в том же году — 6 млрд долл.). В то же время стоимостной объем мексиканского фармэкспорта значительно меньше — 915 млн долл., однако латиноамериканская страна поставляет на американский рынок 165 из 350 фармсубстанций, внесенных в список критически важных.

Фото: wirestock / freepik

Владимир Заболотских

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