Минздрав включил перечни льготных препаратов в критерии оценки программ госгарантий

Минздрав внес изменения в Положение о мониторинге формирования программ бесплатного оказания медпомощи. Ведомство будет проводить анализ их соответствия перечню льготных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой 50%.

Минздрав утвердил приказ № 697н от 15.12.2024, которым вносятся изменения в Положение о мониторинге формирования и экономического обоснования территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Оно утверждено приказом министерства № 370 от 26.06.2015.

Изменения вносятся в шестой пункт Положения, согласно которому Минздрав в течение 20 рабочих дней со дня поступления территориальной программы на бумажном носителе проводит анализ соответствия территориальной программы требованиям в части:

структуры территориальной программы;

сбалансированности по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи, источникам их финансового обеспечения;

нормативов объема медпомощи на одного жителя;

нормативов финансовых затрат на единицу объема медпомощи, подушевых нормативов финансирования медпомощи;

соблюдения требований к определению в территориальной программе порядка и условий предоставления медпомощи, в том числе сроков ее ожидания;

критериев доступности и качества медицинской помощи.

Теперь Минздрав также будет анализировать соответствие терпрограмм перечням препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в 50%, объем которых не должен быть меньше, чем это предусмотрено Перечнем ЖНВЛП.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

Таисия Кубрина

pharmvestnik