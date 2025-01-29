Участникам картеля при поставке лекарств в Якутии изменили приговор

В Якутии изменили приговор по делу о картельном сговоре при поставке лекарств в медучреждения. Двум фигурантам заменили условные сроки на реальные.

Верховный суд Республики Саха (Якутия) изменил приговор по делу о картельном сговоре при поставке лекарств и медицинских изделий в региональные учреждения здравоохранения. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд первой инстанции ранее приговорил четырех подсудимых к лишению свободы условно на срок от четырех лет и шести месяцев до пяти лет с испытательным сроком четыре года за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ), а также назначил штраф от 320 тыс. до 400 тыс. руб. за ограничение конкуренции (ч.1 ст.178 УК РФ), с освобождением от исполнения из-за истечения срока давности.