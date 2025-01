Минздрав запланировал за год нарастить на 25% число утвержденных клинрекомендаций Участникам картеля при поставке лекарств в Якутии изменили приговор » «НьюМедТех» не смог взыскать 295 млн рублей с поставщика незарегистрированных аппаратов ИВЛ Арбитражный суд (АС) Москвы в конце 2024 года отказал в удовлетворении требований дистрибьютора медоборудования «НьюМедТех» о взыскании с компании «Флогистон-мед» 294,8 млн рублей. Деньги были выплачены истцом в 2020 году за предоставление 201 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) модели MV2000 от корейской компании Mekics Co. Медизделия «НьюМедТех» передал ГКУ «Финансово-хозяйственное управление», однако позднее Росздравнадзор приостановил использование оборудования из-за его несоответствия регистрационному досье, выданному «Флогистон-мед» в 2016 году. С иском «НьюМедТех» обратился в АС Москвы в октябре 2023 года. В заявлении компания потребовала расторгнуть договор о поставке между «НьюМедТех» и «Флогистон-мед», заключенный в августе 2020 года, и взыскать со второй компании 294,8 млн рублей. Объясняя требования, заявитель указал на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств. По контракту «Флогистон-мед» должен был поставить истцу 201 аппарат ИВЛ модели MV2000 от корейской компании Mekics Co общей стоимостью $3,9 млн. Срок поставки был намечен на 31 октября 2020 года. Позднее заказчик перечислил поставщику 57 млн и 29 млн рублей в качестве аванса и 138 млн рублей в качестве оплаты товара – всего 294,8 млн рублей. «Флогистон-мед» в свою очередь передал 201 единицу медизделий. Позднее, в июле 2023 года, Росздравнадзор информационным письмом уведомил участников рынка об обнаружении в Пермском крае незарегистрированного аппарата ИВЛ модели MV2000, представляющего непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Регулятор обнаружил несоответствие поставленных аппаратов Intensive Care Ventilators Model MV2000 регистрационному досье, выданному ООО «Флогистон-Мед» еще в 2016 году. В частности, приборы обладали большим количеством режимов вентиляции, не совпадали по размеру и весу. В связи с этим истец обратился к ответчику за разъяснениями, на что поставщик медизделий подтвердил, что переданные «НьюМедТех» аппараты могут быть незарегистрированными медизделиями. Росздравнадзор в дальнейшем приостановил использование оборудования этой модели выпуска 2019–2021 годов. В «НьюМедТех» настаивают, что невозможность использовать поставленные аппараты является «существенным нарушением договора, поскольку по договору подлежала передача зарегистрированного медицинского изделия». По ходатайству «Флогистон-мед» производство по этому делу было приостановлено в ноябре 2023 года до вступления в законную силу решения АС Пермского края в споре между ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) и «НьюМедТех». ГКУ требовало от компании вернуть 424 млн рублей, выплаченные за поставку тех же аппаратов ИВЛ ненадлежащего качества. Всего по договору между учреждением и «НьюМедТех» было поставлено 706 приборов MV2000 корейской Mekics Co по цене 2,11 млн рублей за единицу. После решения Росздравнадзора о приостановке использования медизделий ФХУ потребовало вернуть выплаченные по контракту средства в полном объеме либо поставить оборудование, соответствующее регдосье, полностью заменив партию. АС Пермского края в ноябре 2023 года частично удовлетворил иск и наложил арест на 29,7 млн рублей «НьюМедТех». ГКУ пыталось обжаловать это решение в 17-м арбитражном апелляционном суде, однако тот оставил в силе решение первой инстанции. Производство по спору «НьюМедТех» с «Флогистон-мед» было возобновлено в ноябре 2024-го. Ответчик указал, что в июле 2024 года в регистрационное досье на аппараты ИВЛ указанной модели были внесены изменения на основе экспертизы качества, эффективности и безопасности, а АС Пермского края решил, что поставленные ФХУ медизделия могут и дальше использоваться для нужд региона. На основании этого факта АС Москвы отказал «НьюМедТех» в удовлетворении исковых требований. ООО «НьюМедТех» – один из крупнейших дистрибьюторов медтехники в России. По итогам 2021 года компания занимала 36-ю строчку в ТОП100 провайдеров рынка госзаказа медизделий по версии Аналитического центра Vademecum. По данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в 2018 году в Москве. Основной вид деятельности – оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Бенефициаром выступает Игорь Рожков. В 2023 году выручка компании составила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль – 271 млн рублей. Источник: Картотека арбитражных дел

Фото: msk.arbitr.ru vademec