Минздрав запланировал за год нарастить на 25% число утвержденных клинрекомендаций

Текущий статус внедрения и обновления КР представители Минздрава и ЦЭККМП обсудили на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике 27 января.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщил, что Минздрав подготовил для внесения в Госдуму пакет поправок в № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», которые позволят выпустить и затем беспрепятственно применять готовящийся порядок работы по клиническим рекомендациям. Корректировки коснутся нескольких статей ФЗ, главная из них гласит, что федеральный орган власти (Минздрав) наделяется правом формировать «порядок применения клинических рекомендаций».

Проект самого порядка, как уточнил Камкин, уже прошел широкое общественное обсуждение, получены комментарии экспертов и врачей. В ближайшее время ведомство представит новую версию приказа также для оценки экспертным сообществом.

Принципиально важные для врачей положения, заметил замминистра, в нормативном акте останутся. К ним относится уточнение о том, что КР не являются юридическими документами, не используются при экспертизе качества медпомощи по ОМС и при контроле меддеятельности со стороны Росздравнадзора. Также порядок в текущем виде допустит маршрутизацию пациента в другие медорганизации, если в клинике не могут полностью выполнить требования критериев качества (утверждаются на основе КР). Сохранится и возможность назначить по решению комиссии лечение вне предписаний КР.

Глава департамента организации медпомощи Минздрава Екатерина Каракулина в свою очередь рассказала о ранее анонсированном обновлении перечня критериев качества медпомощи – соответствующий приказ № 203н не актуализировался с 2017 года. Новая версия приказа включит систематизацию критериев качества, которые сейчас заложены в текущих готовых 560 КР. Со слов Каракулиной, содержание рекомендаций требует системного осмысления со стороны ЦЭККМП и экспертов ведомства, результатом станет набор обязательных для всех клиник минимальных критериев качества.

Логическим продолжением этой работы, поделилась чиновница, будет переработка принципов внутреннего контроля качества и безопасности меддеятельности. Детали этой инициативы пока не раскрыты.

О разработке новых и актуализации текущих КР рассказал глава ЦЭККМП Виталий Омельяновский. В 2024 году профессиональные объединения и центр обновили 261 КР и выпустили 120 новых документов. План на 2025 год – обновление 106 и выпуск порядка 160 рекомендаций. С учетом потерявших актуальность и объединенных рекомендаций к концу 2025 года в рубрикаторе должно быть 700 КР.

Новость о вступлении в силу положения № 323-ФЗ об обязательном статусе КР вызвала в конце 2024 года широкий резонанс в обществе и профессиональной среде. Врачи и депутаты Госдумы потребовали от Минздрава ответить на сомнения о юридическом статусе КР и степени обязательности этих документов. В то же время юристы подтвердили, что рекомендации уже давно обязательны для выполнения с точки зрения судебной практики. Подробнее об обстоятельствах обновления федерального законодательства и мнения сторон – в материале Vademecum.

Фото: depzdrav.tomsk.gov.ru

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