Минздрав включил анализ перечней льготных ЛП в критерии оценки терпрограмм ОМС

Министерство здравоохранения РФ расширило свои контрольные функции в области мониторинга программ бесплатной медицинской помощи. Приказ №697н, дополняющий существующее Положение о мониторинге территориальных программ госгарантий важными нововведениями, подписан 15 декабря 2024 года.

В рамках обновленного регламента ведомство получило дополнительные полномочия по проверке региональных медицинских программ. Теперь в течение 20 рабочих дней после получения документации Минздрав будет не только оценивать структуру программ, их сбалансированность и соответствие нормативам, но и проводить детальный анализ перечней льготных лекарственных препаратов.

Особое внимание уделяется контролю за обеспечением граждан медикаментами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой. При этом региональные перечни льготных препаратов должны быть не меньше установленного федерального Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Данное требование дополняет уже существующие критерии оценки, включающие анализ доступности медицинской помощи, сроков её ожидания и качества предоставляемых услуг.

gxpnews