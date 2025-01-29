Sage отклонила предложение Biogen о поглощении на сумму $469 млн

Компания Sage Therapeutics отклонила предложение Biogen о поглощении на сумму $469 млн, а ее совет директоров единогласно пришел к выводу, что такое предложение «значительно недооценивает» компанию. При этом Biogen предложила $7,22 за акцию, что на 30% больше цены акций Sage на тот момент.

В настоящее время Biogen совместно с Sage продает ее препарат от послеродовой депрессии (ППД) Zurzuvae (зуранолон). Хотя Zurzuvae получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в августе 2023 года в качестве первого перорального средства для лечения ППД, компании-партнеры надеялись на разрешение использовать его также при депрессивном расстройстве, что открыло бы доступ к гораздо большей когорте пациентов.

После этого Sage столкнулась с еще рядом трудностей. Так, препарат dalzanemdor (SAGE-718) не достиг ни первичных, ни вторичных конечных точек в исследовании, связанном с лечением болезни Хантингтона, что привело к тому, что компания прекратила дальнейшую разработку.

В октябре 2024 года Sage объявила о плане реструктуризации для решения своих финансовых и стратегических проблем. Это включало увольнение 165 сотрудников, что составляет 55% ее сотрудников НИОКР и 33% от общей численности персонала, чтобы расширить свои денежные резервы и сосредоточиться на продажах Zurzuvae.

Несмотря на отклонение предложения, совет директоров Sage объявил, что рассмотрит «стратегические альтернативы» для максимизации акционерной стоимости. Это может быть как объединение, продажа, так и другая сделка. Компания не указала сроки этого процесса.

gxpnews