Сеченовский университет начнет производство БМКП в 2025 году

Исследователи Института регенеративной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали тканеинженерный биоэквивалент для восстановления мочеточника и успешно имплантировали его подопытному животному — свинье. Данная разработка, поддержанная грантом РНФ №23-15-00481, представляет собой инновационное решение проблемы лечения стриктур мочевыводящих путей, возникающих при травмах и воспалениях, сообщает пресс-служба учреждения.

Биоэквивалент «получила» свинья с хроническим повреждением мочеточника. Имплант успешно прижился и запустил регенерацию тканей. Сколько времени займет полное восстановление, пока неизвестно.

В настоящее время Сеченовский Университет находится на финальной стадии получения лицензии на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Уже в 2025 году пациенты смогут рассчитывать на терапию с использованием готовых к применению в клинической практике биоэквивалентов барабанной перепонки и голосовых складок.

«Мы работаем над платформенной технологией, которая позволит восстанавливать плоские эпителиальные ткани — кожу, слизистые оболочки. Уже готов к внедрению в клиническую практику биоэквивалент барабанной перепонки, а биоэквивалент мочеточника проходит испытания на животных, и мы видим обнадеживающие результаты», — рассказал руководитель проекта, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета Петр Тимашев.

Созданный учеными биоэквивалент основан на коллагеновой матрице, имитирующей структуру мочеточника. «Она временно берет на себя функции поврежденной части органа, а также играет роль подложки, на которую наносятся биочернила, содержащие сфероиды — «шарики» из собственных клеток пациента. Сфероиды выделяют коктейль противовоспалительных, иммуномодулирующих факторов и биологически активных веществ, стимулируя регенерацию мочеточника. По мере рассасывания коллагеновой мембраны она замещается новой, здоровой тканью», — говорится в сообщении.

gxpnews