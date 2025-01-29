«Авивир» расширяет возможности медицинской диагностики в России совместно с Boditech

Компания «Авивир» продолжает развивать медицинскую диагностику в России, выводя на рынок передовые технологии. Одним из ключевых партнеров стал корейский лидер в области аппаратной POC-диагностики – Boditech.

С 1990-х годов Boditech занимает лидирующие позиции в сегменте диагностических анализаторов, предлагая решения для количественного анализа более 200 параметров. Их продукты особенно популярны в Европе и Азии. Однако ранее компания сталкивалась с трудностями в регистрации своих изделий в России и не могла выйти на рынок.

«Авивир» стал эксклюзивным дистрибьютором Boditech в прошлом году. Благодаря этому сотрудничеству компания смогла представить в России линейку AFIAS – полностью автоматические иммунофлуоресцентные анализаторы. Эти приборы обеспечивают точное количественное определение маркеров для диагностики инфекционных заболеваний, гормонального анализа и лекарственного мониторинга.

17 января «Авивир» успешно завершил регистрацию шести ключевых реагентов для определения маркеров воспаления и кардиомаркеров, включая:

С-реактивный белок (CRP),

интерлейкин-6,

тропонин-Т,

мозговой натрийуретический пептид (BNP),

прокальцитонин,

креатинкиназу МВ.

Теперь российские клиники получили доступ к инновационным решениям Boditech, которые ранее были недоступны на отечественном рынке. Компания «Авивир» внедряет передовые технологии и укрепляет позиции современной медицины в России, расширяя доступ к инновационной диагностике. Это позволяет медицинским учреждениям использовать актуальные разработки мирового уровня и создавать основу для дальнейшего развития отечественной POC-диагностики.

gxpnews