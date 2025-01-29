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«Авивир» расширяет возможности медицинской диагностики в России совместно с Boditech

Компания «Авивир» продолжает развивать медицинскую диагностику в России, выводя на рынок передовые технологии. Одним из ключевых партнеров стал корейский лидер в области аппаратной POC-диагностики – Boditech.

С 1990-х годов Boditech занимает лидирующие позиции в сегменте диагностических анализаторов, предлагая решения для количественного анализа более 200 параметров. Их продукты особенно популярны в Европе и Азии. Однако ранее компания сталкивалась с трудностями в регистрации своих изделий в России и не могла выйти на рынок.

«Авивир» стал эксклюзивным дистрибьютором Boditech в прошлом году. Благодаря этому сотрудничеству компания смогла представить в России линейку AFIAS – полностью автоматические иммунофлуоресцентные анализаторы. Эти приборы обеспечивают точное количественное определение маркеров для диагностики инфекционных заболеваний, гормонального анализа и лекарственного мониторинга.

17 января «Авивир» успешно завершил регистрацию шести ключевых реагентов для определения маркеров воспаления и кардиомаркеров, включая:

  • С-реактивный белок (CRP),
  • интерлейкин-6,
  • тропонин-Т,
  • мозговой натрийуретический пептид (BNP),
  • прокальцитонин,
  • креатинкиназу МВ.

Теперь российские клиники получили доступ к инновационным решениям Boditech, которые ранее были недоступны на отечественном рынке. Компания «Авивир» внедряет передовые технологии и укрепляет позиции современной медицины в России, расширяя доступ к инновационной диагностике. Это позволяет медицинским учреждениям использовать актуальные разработки мирового уровня и создавать основу для дальнейшего развития отечественной POC-диагностики.

gxpnews

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29 января, 2025 | Просмотров: 116