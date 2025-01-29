«Ригла» запустила сервис оплаты лекарств в рассрочку

Аптечная сеть «Ригла» внедрила сервис BNPL («покупай сейчас — плати потом») для онлайн-пользователей, позволяющий разбивать платеж за оформленный заказ на части.

На первом этапе реализации проекта возможность покупки лекарств в рассрочку стала доступна на сайте и в мобильном приложении rigla.ru. С помощью сервиса можно приобрести безрецептурные препараты, а также товары категории «Парафармацевтика» и получить их самовывозом в аптеках всех брендов АС «Ригла», работающих в 74 регионах страны.

Функционал BNPL реализован на базе «Сплит» от Яндекс. Сервис позволяет разбить сумму заказа на два, четыре или шесть месяцев. Для пользователя услуга бесплатна и не является кредитом. Минимальной суммы заказа для оплаты частями нет.

«Подобный сервис пока не получил широкого распространения в фармацевтическом онлайн-ретейле, в отличие от рынка FMCG. Однако еще в ходе тестового периода мы убедились в том, что он востребован пользователями — особенно если клиенту необходимо купить лекарства высокой и даже средней ценовой категории. По итогам четырех недель со дня внедрения BNPL средний чек заказов с формой оплаты частями вырос на 110%», — рассказал генеральный директор АС «Ригла» Борис Попов.

На следующем этапе с помощью сервиса возможно будет оплачивать рецептурные препараты — соответствующие работы по интеграции завершатся в феврале, пояснили в компании. В начале второго квартала BNPL планируется внедрить и на маркетплейсе здоровья «Здравсити».

«Мы прогнозируем положительный экономический эффект от внедрения данного сервиса. Связываем его не только с ростом среднего чека, но и увеличением общего числа повторных покупок — примерно на 23% к концу года. Помимо этого, BNPL становится важной сервисной составляющей современного ретейла. Подобные передовые технологии — предмет особого интереса «Риглы», т.к. мы придаем особое значение вопросам удобства продукта и получения дополнительных возможностей для своих клиентов», — заключил Борис Попов.

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